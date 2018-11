Am Mittwoch (19:00 Uhr) testet die Schweiz in Lugano gegen Katar. Nicht gerade ein Prestigeduell. «Wir wollen mit einem Sieg gegen Katar positive Energie tanken», sagte Nati-Coach Vladimir Petkovic im Vorfeld. Das Spiel soll also ein Aufwärmen sein, für das Entscheidungsspiel in der Nations League gegen Belgien am kommenden Sonntag. Gelingt das Warmschiessen gegen den Fussballzwerg? Verfolgen Sie die Partie jetzt im Liveticker.