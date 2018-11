Das war kein Start nach Mass. YB geht gegen Valencia schon früh in Rückstand. Mina verwandelt in der 14. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Davon liess sich YB aber nicht unterkriegen. Assalé erzielte in der 37. Minute den 1:1-Ausgleich. Doch kurz darauf jubelt erneut Valencia. Wieder ist es Mina, der trifft. Geht in der zweiten Hälfte noch etwas für YB?