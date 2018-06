Lang, der Basler Vizecaptain, war im Sommer 2015 von den Grasshoppers zum FCB gestossen. In der letzten Saison erzielte Lang in 44 Pflichtspielen für einen Rechtsverteidiger beeindruckende zehn Tore und sieben Assists und wurde zum besten Spieler der Super League 2017 gekürt. Mit Basel holte Lang in drei Saisons zweimal den Meistertitel und einmal den Cup.

Im Schweizer Nationalteam wurde Lang bislang in 26 Länderspielen eingesetzt. Der nächste Auftritt steht ihm am Dienstag im WM-Achtelfinal gegen Schweden bevor. Er dürfte den gesperrten Captain Stephan Lichtsteiner ersetzen. Durch die Einwechslungen in den Gruppenspielen gegen Brasilien und Costa Rica an der WM in Russland hatte Lang an den letzten drei Endrunden jeweils mindestens einen (Kurz-)Einsatz.

Gladbachs Sportchef Max Eberl sagt zur Verpflichtung von Michael Lang: "Michael ist ein Außenverteidiger mit viel Offensivdrang und internationaler Erfahrung. Wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten und wünschen ihm für die anstehenden Aufgaben bei der Fussball-WM weiterhin viel Erfolg!"