Jacobacci ersetzt Celestini als Lugano-Trainer

Der Super-League-Vorletzte setzt neu auf Maurizio Jacobacci, den bisherigen Coach der AC Bellinzona.

Celestini war seit Oktober 2018 Trainer des FC Lugano. Der 44-jährige Celestini ist als erster Trainer in der laufenden Super-League-Saison entlassen worden.

Lugano hatte nur eines seiner letzten zwölf Pflichtspiele gewonnen und ist vor allem offensiv harmlos aufgetreten. In den letzten zwei Partien (1:3 in St. Gallen sowie 1:2 in der Europa League in Malmö) gab es wenigstens einen Torerfolg. Doch vor dem Spiel in Malmö blieben die Tessiner in vier von sechs Partien ohne Tor.

Der 56-jährige Jacobacci trainierte in der Super League im Vorjahr den FC Sion. Mit Bellinzona, von dem er die Freigabe erhielt, belegte er zuletzt den 7. Rang in der Promotion League.

Lugano will seinen neuen Trainer beim üblichen Vorschau-Medientermin auf das nächste Meisterschaftsspiel hin präsentieren. Lugano spielt am Sonntag in Luzern. Vorher sollen laut der Medienmitteilung von Lugano keine Interviews mit Jacobacci möglich sein. Spätestens dann soll auch bekannt werden, bis wann das Engagement von Jacobacci befristet ist. Der Berner ist schon seit 1995 als Profitrainer im In- und Ausland tätig.