Beide Treffer in Samara erzielten die Engländer per Kopf, und beide Treffer erzielten Spieler, die vor 28 Jahren bei Englands letztem Halbfinal-Einzug noch nicht geboren waren: In der 30. Minute war Innenverteidiger Harry Maguire, 25-jährig, nach einem Corner zur Stelle, in der 59. Minute verwertete Dele Alli, 22, eine Flanke von Jesse Lingard. Damit schafften die jungen Three Lions, was zuvor in Russland nur Deutschland gelungen war: Sie knackten den schwedischen Abwehr-Riegel. Südkorea (0:1), Mexiko (0:3) und die Schweiz (0:1) hatten sich erfolglos daran versucht.