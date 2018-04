Was passiert mit Lucien Favre?

Gemäss deutschen Medien wird in München bereits am nächsten Umfeld Kovacs gearbeitet. Demzufolge soll dessen jüngerer Bruder Robert (44), der von 2001 bis 2005 ebenfalls bei Bayern spielte und nun in Frankfurt als Assistent arbeitet, ebenfalls nach München wechseln. Den Kovac-Brüdern soll mit Peter Hermann (66) ein erfahrener Co-Trainer zur Seite gestellt werden. Hermann ist derzeit Assistent von Jupp Heynckes und seit 30 Jahren im Geschäft.

Aus dem Rennen ist damit der Schweizer Trainer Lucien Favre, der derzeit noch bei Nizza unter Vertrag steht. Er wird auch bei Borussia Dortmund, seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach und Arsenal London als Trainer gehandelt. Es gilt als ausgemacht, dass der 60-jährige Romand die Südfranzosen Ende Saison nach zwei Jahren verlässt. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2019. Doch das ist nur Makulatur. Niko Kovac ist der beste Beweis.