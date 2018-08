1966: Köbi Kuhn, Walter Leimgruber, Leo Eichmann Am Tag vor dem ersten WM-Spiel gegen Deutschland machen Köbi Kuhn, Walter Leimgruber und Leo Eichmann die Nacht zum Tag. Sie seien von zwei Engländerinnen angesprochen worden und danach zu einer Kneipentour aufgebrochen. Die jungen Frauen werden später auch im Hotel gesichtet. «Natürlich hatten wir unseren Spass», erinnert sich Kuhn später in der «Schweizer Familie», «aber nicht so, wie die Leute denken. Stellen Sie sich vor: Zu fünft waren wir in diesem Mini eingepfercht. Die beiden Frauen vorne, und wir auf dem Rücksitz konnten uns zu dritt kaum bewegen. Es war eine harmlose Chalberei.» Trotzdem werden die drei Festbrüder gesperrt. Die Episode geht als «Nacht von Sheffield» in die Annalen ein.

1996: Alain Sutter und Adrian Knup Als Erfolgstrainer geht der knorrige Portugiese Artur Jorge mit dem markanten Schnauzer nicht in die Geschichte der Schweizer Nati ein, ein Begriff ist er aber noch heute. Grund dafür ist seine harte Hand. Er nominiert mit Alain Sutter und Adrian Knup zwei Spieler nicht für die EM-Endrunde in England, die in der Qualifikation noch Stammspieler waren. Jorge muss nach der Europameisterschaft seinen Hut nehmen.

2007: Johan Vogel 94 Mal spielte der Mittelfeld-Regisseur für die Schweiz, war unter Köbi Kuhn gar Captain. Wie im Fall von Valon Behrami endet die Karriere im Nationalteam unschön, er teilt ihm die Entscheidung telefonisch mit. Vogel reagiert ungehalten und droht dem Nati-Trainer: «Jetzt steige ich in den Flieger und tätsche dir eins!»

2001: Ciriaco Sforza und Stéphane Chapuisat Sie waren die ersten grossen Schweizer Stars in der deutschen Bundesliga: Ciriaco Sforza, der bei Bayern München und Kaiserslautern spielte, und Stéphane Chapuisat, der Dortmund verzauberte. Doch Nati-Trainer Köbi Kuhn baut nicht mehr auf sie. Eines Tages fehlen sie einfach im Aufgebot. Die Spieler erfahren es aus den Medien. Chapuisat gibt anderthalb Jahre später ein Comeback und tritt nach der Europameisterschaft 2004 in Portgual zurück.