"Eine WM ohne mich wäre keine WM", sagte Ibrahimovic in der populären amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf ABC einmal mehr ohne Bescheidenheit. Ibrahimovic hatte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft gegeben.

"Ich gehe zur WM, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Wenn ich mehr sage, werden mir die Leute die Schuld geben", zeigte sich der 36-jährige Stürmer geheimnisvoll. Es bleibt also offen, in welcher Rolle Ibrahimovic nach Russland gehen wird: Als Spieler, Berater oder in einer ganz anderen Funktion? Die Zukunft wird es zeigen.