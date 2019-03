Der Kroate Andrej Kramaric avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner für das Heimteam, das sich einmal mehr schwer tat, seine spielerische Überlegenheit in viel Zählbares umzumünzen. Am Ende bekundete Hoffenheim sogar etwas Glück, als Verteidiger Ermin Bicakcic in der Nachspielzeit in extremis den Schuss von Patrick Erras mit der Fussspitze noch in Corner ablenkte.

Während Hoffenheim in der letzten Saison unter Trainer Nagelsmann weiter auf einen Platz in den Top 6 hoffen kann, spitzt sich für Nürnberg die Lage im Abstiegskampf weiter zu. Der Aufsteiger, der seit 19 Meisterschaftsspielen ohne Sieg ist, liegt weiter am Tabellenende und sechs Punkte hinter dem sich auf dem Barrage-Platz befindenden VfB Stuttgart zurück.

Kurztelegramme und Rangliste

Hoffenheim - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0). - 29'015 Zuschauer. - Tore: 25. Kramaric (Handspenalty) 1:0. 61. Behrens 1:1. 78. Kramaric 2:1.

Rangliste: 1. Bayern München 25/57 (62:27). 2. Borussia Dortmund 25/57 (61:28). 3. RB Leipzig 25/46 (43:20). 4. Borussia Mönchengladbach 25/46 (44:30). 5. Eintracht Frankfurt 24/40 (47:30). 6. Bayer Leverkusen 24/39 (43:35). 7. Wolfsburg 25/39 (39:37). 8. Hoffenheim 25/37 (49:37). 9. Werder Bremen 25/36 (43:37). 10. Hertha Berlin 25/35 (38:36). 11. Fortuna Düsseldorf 24/31 (31:42). 12. SC Freiburg 25/30 (36:41). 13. Mainz 05 25/30 (27:39). 14. Schalke 04 25/23 (27:43). 15. Augsburg 25/22 (34:46). 16. VfB Stuttgart 25/19 (25:55). 17. Hannover 96 24/14 (21:55). 18. 1. FC Nürnberg 25/13 (19:51).