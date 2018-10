Nicht der Mann, der von ihm während seines Gefängnis-Aufenthaltes heimlich Fotos gemacht haben soll, gehöre auf die Anklagebank, sagte Hoeness nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" vom Dienstag als Zeuge in dem Strafprozess vor dem Augsburger Landgericht. "Die, die dahinter stehen, sollten bestraft werden", forderte der Präsident von Bayern München.

Hoeness hat als Zeuge ausgesagt, dass Journalisten eines Magazins anderen Gefangenen Geld für Fotos von ihm im Gefängnis geboten hätten. "Da wurde die Not eines Gefangenen schamlos ausgenutzt für derart schäbige Zwecke", sagte der wegen Steuerhinterziehung zwischenzeitlich in Landsberg am Lech inhaftierte Hoeness.

Laut Anklage soll ein Reporter dem damals mit Hoeness inhaftierten Mann 2500 Euro für Fotos gezahlt haben. Veröffentlicht worden seien die Fotos nie.