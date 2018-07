In Sotschi tanzt der Bär. Die auf Hochtouren laufende Badesaison und die Fussball-WM bringen die Stadt an den Rand des Wahnsinns.

Auf denselben Breitengraden wie die italienischen und französischen Mittelmeerstrände liegend, zieht sich Sotschi mit 420 000 Einwohnern auf 145 Kilometern der Schwarzmeerküste entlang. Zwar ist der Strand hier meist steinig, doch das hält niemanden davon ab, in Russlands grösste Badewanne zu steigen.

Über zwei Millionen Menschen kommen jährlich hierher, verbringen den Tag unter Sonnenschirmen am Wasser, und am Abend wird auf der Promenade flaniert, in einem der unzähligen Restaurants gegessen und später bis in die Morgenstunden zu heissem russischen Discosound gefeiert.

Wer die Musse findet, sich einmal hinzusetzen und aufs türkisblaue Meer hinauszuschauen, kann nicht glauben, dass dieser Badeort viereinhalb Jahre zuvor Gastgeber der Olympischen Winterspiele ist.

Weisse Elefanten?

51 Milliarden Dollar hat sich Russland laut westlichen Quellen das Vergnügen kosten lassen, die Russen selber sprechen von 37,5 Milliarden. So oder so: Der Gigantismus wurde auf die Spitze getrieben.

Wir fragen uns: Was ist aus den sündhaft teuren Stadien und Sportanlagen geworden? Werden sie noch gebraucht oder verlottern sie allmählich als sogenannt «Weisse Elefanten»? Wurden Unsummen verlocht, die gescheiter in das Bildungs- und Gesundheitswesen investiert worden wären?