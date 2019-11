Heute Start zum EM-Countdown mit der Auslosung

Lostöpfe und Kugeln. Losglück oder Lospech. Hammergruppe oder Spaziergang! Alle zwei Jahre schaut die Fussball-Welt gebannt auf die Gruppenauslosung, die den Countdown eröffnet für die WM oder EM sechs Monate später. Diesmal ist es ein halbes Jahr vor der paneuropäischen EM 2020 ein bisschen weniger prickelnd als sonst. Weil die Auslosung gar keine richtige Auslosung ist.

Die belgische Delegation zum Beispiel könnte sich die Zeremonie im grossen Pavillon des Romexpo-Messegeländes in Bukarest getrost schenken. Denn die Belgier wissen schon fast alles: Sie sind in der Gruppe B und treffen dort in Kopenhagen auf Dänemark, in St. Petersburg auf Russland und nochmals in St. Petersburg auf Wales oder Finnland. Sie spielen am 13. Juni, am 17. oder 18. Juni und am 22. Juni. Unklar ist nur die Reihenfolge der Partien.

Italien, Deutschland, Spanien oder England?

Mit etwas mehr Neugierde reist die SFV-Delegation um Coach Vladimir Petkovic, Nationalteamdirektor Pierluigi Tami und Präsident Dominique Blanc nach Rumänien. Sie können jetzt noch diskutieren, ob sie lieber in Rom gegen Italien, in München gegen Deutschland, in Bilbao gegen Spanien oder in London gegen England spielen wollen. Oder auf wen sie aus Topf 3 treffen möchten. Wie wäre es mit einem Duell gegen Nachbar Österreich? Oder mit einem Spiel gegen Titelverteidiger Portugal und Cristiano Ronaldo? Oder hätten sie doch lieber die Revanche für die WM-Niederlage gegen Schweden?

Petkovic hat keinen langen Wunschzettel. "Gegen Italien oder Deutschland zu spielen wäre interessant, weil wir noch nie an einer EM gegen sie gespielt haben", so der Tessiner. Aus Topf 3 würde er "gerne Portugal aus dem Weg gehen", weil das "einer der stärksten Gegner überhaupt" sei. Und sonst? "Die Gruppe Rom/Baku wäre eine logistische Herausforderung, vor allem wenn man das erste und letzte Spiel in Baku bestreiten müsste."

Dritter Gegner erst im März bekannt?

Zu 75 Prozent kennen die Schweizer nach der Auslosung erst zwei von drei Gegnern. Kommen sie in die Gruppe A mit Italien, spielen sie aus Topf 4 gegen Wales oder Finnland. Das würde am Samstag bekannt werden. Wird die Schweiz aber der Gruppe D, E oder F zugelost, ist ihr Gegner aus Topf 4 erst bekannt, wenn Ende März die Playoffs gespielt sind. Sicher ist, dass die Schweiz nicht in die Gruppe B oder C kommt, weil diesen aus dem Schweizer Topf 2 bereits die Co-Gastgeber Russland und Niederlande zugeteilt sind.

Das alles ist so kompliziert, weil die UEFA für ihre Jubiläums-EM - vor 60 Jahren wurde das Turnier erstmals ausgetragen - 12 Spielorte in 12 Ländern ausgesucht hat und weil sie mit einem komplizierten Modus auch schwächeren Ländern die Teilnahme ermöglichen will. Vier Plätze werden für einmal über Playoffs vergeben, für die sich die Mannschaften über die letztjährige Nations League qualifizieren konnten.

Und weil diese Playoffs wegen der Nations League im gedrängten Kalender 2018/19 keinen Platz fanden und erst im März 2020 gespielt werden, wird nun eben gelost, bevor alle 24 Teilnehmer bekannt sind. Gelost? Zumindest ein bisschen. Für die Schweiz etwas mehr, für Belgien zum Beispiel etwas weniger.

Die Töpfe bei der Auslosung

Topf 1: Italien (Gruppe A), Belgien (Gruppe B), Ukraine (Gruppe C), England (Gruppe D), Spanien (Gruppe E), Deutschland (Gruppe F).

Topf 2: Russland (Gruppe B), Niederlande (Gruppe C), Frankreich, Kroatien, Polen, SCHWEIZ.

Topf 3: Dänemark (Gruppe B), Portugal, Türkei, Österreich, Schweden, Tschechien.

Topf 4: Finnland (Gruppe A oder B), Wales (Gruppe A oder B), 4 Playoff-Sieger.

Die Spielorte der EM-Endrunde

Gruppe A: Rom (3 Spiele mit Italien)/Baku (3 Spiele).

Gruppe B: St. Petersburg (3 Spiele, davon 2 mit Russland)/Kopenhagen (3 Spiele mit Dänemark).

Gruppe C: Amsterdam (3 Spiele mit Niederlande)/Bukarest (3 Spiele).

Gruppe D: London (3 Spiele mit England)/Glasgow (3 Spiele).

Gruppe E: Bilbao (3 Spiele mit Spanien)/Dublin (3 Spiele).

Gruppe F: München (3 Spiele mit Deutschland)/Budapest (3 Spiele).

Achtelfinals: Amsterdam, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London.

Viertelfinals: Baku, Rom, München, St. Petersburg.

Halbfinals und Final: London.