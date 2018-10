Der Helikopter des thailändischen Milliardärs Vichai Srivaddhanaprabha ging auf einem Parkplatz neben dem Stadion des Klubs nieder und brannte. Augenzeugen zufolge crashte der Hubschrauber kurz nach dem Abheben zu Boden, dies etwa eine Stunde nach dem Ende eines Spiels.

Zunächst gab es keine offiziellen Angaben über die Insassen des Helikopters und ihren Gesundheitszustand. BBC berichtete, dass Srivaddhanaprabha an Bord gewesen sei und berief sich auf eine Person aus dem Umfeld seiner Familie.

Andrew Brodie, leitender Mitarbeiter der Feuerwehr von Leicestershire, twitterte, dass der Unfall "eindeutig ernst und tragisch" sei und bat, nicht darüber zu spekulieren, wer beteiligt war. Der "Daily Telegraph" berichtete, es habe mehr als 20 Minuten gedauert, die Flammen zu löschen. Erst dann hätten Rettungskräfte das Wrack begutachten können.

Dem Sender Sky News berichteten Augenzeugen von einem riesigen Feuerball, auf Bildern war ein Feuer auf dem Parkplatz zu sehen. Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors, woraufhin sich die Maschine wie ein Kreisel gedreht habe und unkontrolliert abgestürzt sei. Einer der ersten am Unglücksort sei Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel gewesen, sagten sie gegenüber dem Sender BBC.

Der thailändische Milliardär, der den Verein 2010 übernommen hat, lässt sich üblicherweise nach Heimspielen von Leicester City aus dem Stadion fliegen. Der in den blau-weissen Vereinsfarben lackierte Helikopter landet dafür regelmässig am Mittelkreis. Leicester City hatte am Samstagabend ein Ligaspiel gegen West Ham United bestritten (1:1).