Zum ersten Mal seit 1996 und einem 0:1 gegen Xamax startet der FCB mit einer Heimpleite in eine Saison. Jahrelang gab es für die Gegner nichts zu holen im Joggeli. Vergangene Saison begann der FCB zu schwächeln.

Die verlorenen Punkte vor eigenem Publikum hat man als einen der Gründe für das Scheitern in der Meisterschaft ausgemacht, wollte Gegensteuer geben. Doch es ist bedeutend leichter, einen Ruf zu verspielen, als sich diesen wieder zu erarbeiten, wie sich am Beispiel des Spiels vom Samstag eindrücklich zeigt.

Ein Zeichen der Ohnmacht

Eigentlich wollte man das Signal senden: Wir sind wieder wer. Wir sind eine Heimmacht. Das Gegenteil ist passiert. Zwar sagt Wicky: «Das Resultat ist das einzig Negative an diesem Spiel. Wir haben gut gespielt, deshalb bin ich sehr zuversichtlich für die nächsten Spiele.»

Aber Fussball ist zu wesentlichen Teilen Kopfsache. Und in den Köpfen der Gegner dürfte sich nun eingebrannt haben: Basel ist verwundbar, immer noch verwundbar. Auch zu Hause. Und genau das wird die Aufgabe für den FCB noch deutlich schwieriger machen.

Logisch, es ist nur ein Spiel, man hat noch 35, um diesen Ausrutscher zu korrigieren. Aber es hätte doch alles anders werden sollen. Und jetzt also wieder ein Fehlstart. Letzte Saison setzte es für den FCB im Auftaktspiel ein 0:2 gegen den späteren Meister YB ab. Jetzt ein 1:2 gegen St. Gallen. Zu Hause. Eine Machtdemonstration hätte es werden sollen, sie endete in der Ohnmacht. Es ist schwer, nach einem solchen Auftakt weiter an den Titel zu glauben.