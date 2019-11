Hattrick von Lionel Messi

Barcelona ist in den letzten Wochen speziell abhängig von Messi. Der Argentinier war an zehn der letzten 13 Tore von Barcelona in der Meisterschaft direkt beteiligt: siebenmal traf er selber, dreimal lieferte er den letzten Pass. Gegen Celta Vigo machte er zunächst fast alles selber. Er verwertete einen Penalty und dann gleich zwei Freistösse aus ähnlicher Position, zentral gelegen und rund 25 Meter vom Tor entfernt. In der 85. Minute erzielte Sergio Busquets noch das 4:1.

Real Madrid bestätigte seine Aufwärtstendenz beim 4:0 in Leganes. Die Mannschaft des vor drei Wochen noch von der Entlassung bedrohten Zinédine Zidane hat seit fünf Partien keinen Gegentreffer mehr kassiert, obwohl auch einige junge Spieler die Chance bekamen, sich zu zeigen.

Beim 6:0 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul schoss der 18-jährige Rodrygo drei Tore, gegen Leganes erzielte der 21-jährige Uruguayer Federico Valverde seinen ersten Treffer für Real Madrid. Er traf nach einer Stunde zum Endstand, nachdem die Routiniers Karim Benzema (2 Tore) und Sergio Ramos in der ersten Halbzeit für die 3:0-Führung gesorgt hatten.

Resultate und Tabelle:

Eibar - Real Madrid 0:4 (0:3). - 7045 Zuschauer. - Tore: 17. Benzema 0:1. 20. Ramos (Foulpenalty) 0:2. 29. Benzema (Foulpenalty) 0:3. 61. Valverde 0:4.

Barcelona - Celta Vigo 4:1 (2:1). - 71'209 Zuschauer. - Tore: 23. Messi (Handspenalty) 1:0. 42. Olaza 1:1. 45. Messi 2:1. 48. Messi 3:1. 85. Busquets 4:1.

Die weiteren Spiele der 13. Runde. Freitag: San Sebastian - Leganes 1:1. - Samstag: Alaves - Valladolid 3:0. Valencia - Granada 2:0. - Sonntag: Mallorca - Villarreal 12.00. Athletic Bilbao - Levante 14.00. Atlético Madrid - Espanyol Barcelona 16.00. Getafe - Osasuna 18.30. Betis Sevilla - FC Sevilla 21.00.

1. FC Barcelona 12/25 (33:15). 2. Real Madrid 12/25 (25:9). 3. San Sebastian 13/23 (21:14). 4. Atlético Madrid 12/21 (12:7). 5. FC Sevilla 12/21 (15:13). 6. Valencia 13/20 (19:18). 7. Granada 13/20 (19:17). 8. Getafe 12/19 (18:15). 9. Osasuna 12/18 (16:13). 10. Villarreal 12/18 (25:16). 11. Athletic Bilbao 12/17 (11:7). 12. Levante 12/17 (15:14). 13. Valladolid 13/17 (14:17). 14. Alaves 13/15 (14:18). 15. Eibar 13/15 (14:21). 16. Betis Sevilla 12/13 (14:21). 17. Mallorca 12/11 (9:18). 18. Celta Vigo 13/9 (7:19). 19. Espanyol Barcelona 12/8 (6:20). 20. Leganes 13/6 (7:22).