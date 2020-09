Gute Schweizer Leistung nicht mit Sieg belohnt

Den Führungstreffer für die Gäste schoss Ilkay Gündogan in der 14. Minute. Der Mittelfeldspieler von Manchester City traf von der Strafraumgrenze mit einem platzieren Flachschuss. Für den Schweizer Ausgleich war Silvan Widmer besorgt, der in der 57. Minute nach schöner Vorarbeit von Granit Xhaka und Breel Embolo das 1:1 erzielte.

Die beiden Teams boten sich im leeren St.-Jakob-Park einen intensiven Schlagabtausch, in dem sich beide Teams mehrere gute Torchancen erspielten. In der Schlussphase stand die Schweiz dem Sieg näher. Ein Kopfball von Granit Xhaka verfehlte das Ziel knapp (91.).

Nach nur einem Punkt aus den zwei Spielen in der Ukraine (1:2) und nun gegen Deutschland liegt die SFV-Auswahl nach dem Auftakt in die Kampagne am Tabellenende und ist in den nächsten Spielen unter Zugzwang. Im Oktober trifft sie in Madrid auf Spanien, ehe das Rückspiel gegen Deutschland in Köln ansteht.

Schweiz - Deutschland 1:1 (0:1)

St.-Jakob-Park, Basel. - Keine Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 14. Gündogan (Ginter) 0:1. 57. Widmer (Embolo) 1:1.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez (64. Zuber); Widmer, Sow (80. Aebischer), Xhaka, Benito; Embolo (72. Vargas), Steffen; Seferovic.

Deutschland: Leno; Ginter, Süle (62. Tah), Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens (78. Can); Draxler; Sané (46. Brandt), Werner.

Bemerkungen: Schweiz ohne Shaqiri, Schär, Freuler, Zakaria, Mehmedi, Mbabu und Itten (alle verletzt) sowie Cömert (Trainingsrückstand) und Fernandes (krank), Deutschland ohne Neuer, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Halstenberg, Klostermann (alle geschont), Havertz (persönliche Gründe) und Schulz (verletzt). 42. Pfostenschuss Seferovic. Verwarnungen: 30. Süle (Foul). 49. Steffen (Foul). 93. Draxler (Foul).