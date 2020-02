Gute Ausgangslage für Arsenal, Manchester United und Inter

Djibril Sow sorgte kurz vor Schluss mit einer ungestümen Aktion dafür, dass sich Salzburg im Rückspiel in einer Woche doch noch minime Hoffnungen auf die Wende machen kann. Das Einsteigen des Schweizer Internationalen gegen Andreas Ulmer wertete der Schiedsrichter als Penalty, den Hwang Hee-Chan zum 1:4 verwandelte.

Zuvor hatten sich die Halbfinalisten von 2018 (Salzburg) und 2019 (Frankfurt) ein einseitiges Duell geliefert, in dem Daichi Kamada mit drei Treffern herausragte. Das 2:0 kurz vor der Pause erzielte der Japaner nach einem herrlichen Pass von Sow. Für Kamada waren es die Treffer vier bis sechs in der Europa League, in der Bundesliga traf er noch nie.

Mit Bayer Leverkusen (2:1 gegen FC Porto) und Wolfsburg (2:1 gegen Malmö) feierten zwei andere Bundesligisten auch Heimsiege. Am Siegtreffer Wolfsburgs nach gut einer Stunde hatte Admir Mehmedi massgeblichen Anteil, lenkte doch Isaac Kiese Thelin den Kopfball des Schweizers ins eigene Tor ab. Den Penalty, der zum 0:1 führte, hatte Kevin Mbabu mit einem Hands verursacht. Der Verteidiger wird im Rückspiel wegen einer Gelbsperre fehlen.

Auf Kurs Richtung Achtelfinals sind auch Arsenal mit Granit Xhaka (1:0 bei Olympiakos Piräus), Manchester United (1:1 in Brügge) und Inter Mailand, das auswärts gegen Ludogorez Rasgrad dank Treffern von Christian Eriksen und Romelu Lukaku 2:0 siegte. Für den Dänen Eriksen, Ende Januar von Tottenham zu Inter gewechselt, war es der erste Treffer für die Mailänder.

Die Kurztelegramme

AS Roma - Gent 1:0 (1:0). - Tor: 13. Carles Perez 1:0.

Bayer Leverkusen - FC Porto 2:1 (1:0). - Tore: 29. Alario 1:0. 57. Havertz (Foulpenalty) 2:0. 73. Luis Diaz 2:1.

Olympiakos Piräus - Arsenal 0:1 (0:0). - 30'000 Zuschauer. - Tor: 81. Lacazette 0:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Wolfsburg - Malmö 2:1 (0:0). - Tore: 47. Kiese Thelin (Handspenalty) 0:1. 49. Brekalo 1:1. 62. Kiese Thelin (Eigentor) 2:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, Mehmedi und ab 71. mit Steffen.

FC Brügge - Manchester United 1:1 (1:1). - Tore: 15. Dennis 1:0. 36. Martial 1:1.

Eintracht Frankfurt - Salzburg 4:1 (2:0). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 12. Kamada 1:0. 43. Kamada 2:0. 53. Kamada 3:0. 56. Kostic 4:0. 85. Hwang (Foulpenalty) 4:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt). Salzburg ohne Okafor (nicht im Aufgebot).

Getafe - Ajax Amsterdam 2:0 (1:0). - Tore: 38. Deyverson 1:0. 93. Kenedy 2:0.

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand 0:2 (0:0). - Tore: 71. Eriksen 0:1. 94. Lukaku (Handspenalty) 0:2.

Schachtar Donezk - Benfica Lissabon 2:1 (0:0). - In Charkiw. - Tore: 56. Alan Patrick 1:0. 66. Pizzi (Foulpenalty) 1:1. 72. Kowalenko 2:1. - Bemerkung: Benfica Lissabon bis 69. mit Seferovic.

Sporting Lissabon - Basaksehir Istanbul 3:1 (2:0). - Tore: 3. Coates 1:0. 44. Sporar 2:0. 51. Vietto 3:0. 77. Visca (Foulpenalty) 3:1. - Bemerkung: Basaksehir Istanbul ohne Inler (nicht im Aufgebot).

Weitere Resultate: Cluj - FC Sevilla 1:1 (0:0). FC Kopenhagen - Celtic Glasgow 1:1 (0:1). Glasgow Rangers - Braga 3:2 (0:1). Alkmaar - LASK Linz 1:1 (0:0). Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona 4:0 (1:0).