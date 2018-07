Ein bisschen erinnerte es an Naturgewalt. Das bedauernswerte Argentinien wusste nicht mehr, wie ihm geschah, und er, Kylian Mbappé, stürmte einfach weiter, dem Viertel- und, wie man heute weiss, Halbfinal entgegen, unbeirrt, mit langen Beinen und schnell wie der Blitz. Zehn Tage ist es her, als sich im Achtelfinal von Kasan ein nächster Weltmeister aus dem Turnier verabschiedete. Doch war Deutschland zuvor gegen Südkorea vor allem an der eigenen Trägheit gescheitert, so ging das zwischenzeitlich gar in Führung liegende Argentinien alleine gegen diese 19-jährige Fussballrakete zugrunde.