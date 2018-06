«Einer allein kann ihn nicht stoppen», sagt Frankreichs Verteidiger Presnel Kimpembe, «man muss es im Kollektiv machen.» Auch Samuel Umtiti, Messis Klubkollege in Barcelona, weiss natürlich um die Gefährlichkeit des argentinischen Stars im Eins-zu Eins. Er sagt aber auch: «Lionel hat im Nationalteam nicht dieselben Mitspieler, die Spielweise von Barcelona ist anders.» Erstaunlich: Noch an keiner WM hat Messi in einer K.o.-Runde ein Tor geschossen.

In der Vergangenheit stand Messi immer Deutschland vor dem grossen Triumph. 2006 und 2010 scheiterten die Argentinier im Viertelfinal, vor vier Jahren in Brasilien verloren sie das Endspiel. Die Bilanz gegen den Gegner vom Samstag präsentiert sich vielversprechender. Auf Frankreich trafen die Südamerikaner an einer WM erst zweimal. 1930 und 1978 auf dem Weg zum Titel, beide Partien gewann Argentinien.

Ronaldo gegen die statistisch beste Abwehr

In Sotschi hatte Cristiano Ronaldo seine WM lanciert. Gleich drei Tore gelangen ihm im ersten Gruppenspiel beim 3:3 gegen Spanien. Nun muss der Europameister aus Portugal, der sich im weiteren Verlauf beim 1:0 gegen Marokko und beim 1:1 gegen den Iran sehr schwer tat, erneut im Olympiastadion von 2014 ran.

Diesmal geht es am Schwarzen Meer gegen Uruguay und um den Einzug in die Viertelfinals, in denen der Sieger der Partie Frankreich - Argentinien der nächste Gegner wäre.