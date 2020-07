Grasshoppers feiern späten Sieg gegen Angstgegner Vaduz

Eine Halbzeit lang sahen die Grasshoppers in Vaduz wie ein sicherer Verlierer aus. Die Liechtensteiner wirkten bissiger, gefährlicher und vor dem Tor abgeklärter als die Gäste aus Zürich. Dass der FCV zur Pause nach Toren von Berkay Sülüngöz (28.) und Mohamed Coulibaly (41.) mit 2:0 in Führung lag, entsprach dem Gezeigten auf dem Platz, auch wenn GC mehrheitlich den Ball gehalten hatte. Zoltan Kadar quittierte die ungenügende erste Halbzeit seines Teams mit drei Wechseln zur Pause, die sogleich griffen.

Mychell Chagas brachte GC zurück ins Spiel, da waren in der 2. Halbzeit noch keine zwei Minuten absolviert, mit Oliver Buff bereitete einer von Kadars Jokern den Treffer vor. Die Zürcher schmissen sich fortan vehementer in die Zweikämpfe und belohnten sich für ihre vielen Mühen spät in der zweiten Halbzeit doppelt.

In der 84. Minute erzielte Ben Khalifa auf Flanke des wie Buff zur Pause eingewechselten Giotto Morandi den Ausgleich, Andreas Wittwer (89.) machte fünf Minuten später gar den Sieg perfekt. Wie bereits gegen Lausanne vor einer Woche war der 29-Jährige mittels Kunstschuss erfolgreich.

Telegramme und Rangliste:

Stade Lausanne-Ouchy - Winterthur 2:2 (1:1). - SR Kanagasingam. - Tore: 2. Bühler 0:1. 7. Konan 1:1. 71. Delley 2:1. 90. Buess 2:2.

Vaduz - Grasshoppers 2:3 (2:0). - 1000 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 28. Sülüngöz 1:0. 41. Coulibaly 2:0. 47. Chagas 2:1. 84. Ben Khalifa 2:2. 89. Wittwer 2:3. - Bemerkungen: 86. Rote Karte Dorn (Vaduz/Notbremse).

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 27/55 (62:23). 2. Grasshoppers 28/50 (50:32). 3. Vaduz 28/45 (58:44). 4. Kriens 27/43 (44:40). 5. Winterthur 28/36 (35:49). 6. Stade Lausanne-Ouchy 28/35 (37:43). 7. Wil 27/32 (40:45). 8. Aarau 27/32 (46:56). 9. Schaffhausen 27/29 (23:42). 10. Chiasso 27/17 (32:53).