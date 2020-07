Granit Xhaka trifft erstmals in dieser Saison

Xhaka ist bei den Londonern der Dreh- und Angelpunkt. Doch für die Skorerpunkte ist er in dieser Saison selten zuständig. Erst zum zweiten Mal war er direkt an einem Treffer beteiligt. Nach einer Vorlage von Pierre-Emerick Aubameyang traf Xhaka in der 37. Minute zwischen den Beine von Norwichs Goalie Tim Krul durch zum 2:0. Nur vier Minuten zuvor hatte der niederländische Goalie mit einem Ballverlust gegen Aubameyang das erste Gegentor verschuldete. Aubameyang erzielte in der zweiten Halbzeit auch noch das 3:0. Norwich, das in der zweiten Halbzeit mit Josip Drmic, aber ohne den gesperrten Timm Klose spielte, benötigt rasch eine Erfolgsserie, um den Abstieg noch zu verhindern.

Arsenal wird es derweil schwer haben, einen Champions-League-Platz zu erreichen, selbst wenn durch die noch nicht feststehende Sperre von Manchester City schon der 5. Platz reichen würde. Der Rückstand auf das fünftplatzierte Manchester United beträgt sechs Zähler. Das schwächelnde Überraschungsteam Leicester, das in drei Spielen seit der Corona-Pause nur zwei Unentschieden geholt hat, ist neun Punkte voraus.

Resultate und Tabelle:

Arsenal - Norwich 4:0 (2:0). - Tore: 33. Aubameyang 1:0. 37. Xhaka 2:0. 67. Aubameyang 3:0. 81. Soares 4:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. Norwich mit Drmic (ab 46.), ohne Klose (gesperrt).

Bournemouth - Newcastle 1:4 (0:2). - Tore: 5. Gayle 0:1. 30. Longstaff 0:2. 57. Almiron 0:3. 77. Lazaro 0:4. 93. Gosling 1:4. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 32. Runde. Samstag: Aston Villa - Wolverhampton 0:1. - Sonntag: Watford - Southampton 1:3. - Montag: Crystal Palace - Burnley 0:1. - Dienstag: Brighton & Hove Albion - Manchester United 0:3. - Mittwoch: Everton - Leicester City 2:1. West Ham United - Chelsea 21.15. - Donnerstag: Sheffield United - Tottenham Hotspur 19.00. Manchester City - Liverpool 21.15.

1. Liverpool 31/86 (70:21). 2. Manchester City 31/63 (77:33). 3. Leicester City 32/55 (60:31). 4. Chelsea 31/54 (55:41). 5. Manchester United 32/52 (51:31). 6. Wolverhampton 32/52 (45:34). 7. Arsenal 32/46 (47:41). 8. Tottenham Hotspur 31/45 (50:41). 9. Burnley 32/45 (36:45). 10. Sheffield United 31/44 (30:31). 11. Everton 32/44 (40:47). 12. Crystal Palace 32/42 (28:37). 13. Newcastle United 32/42 (33:43). 14. Southampton 32/40 (41:55). 15. Brighton & Hove Albion 32/33 (34:44). 16. Watford 32/28 (29:49). 17. West Ham United 31/27 (35:54). 18. Aston Villa 32/27 (36:60). 19. Bournemouth 32/27 (30:54). 20. Norwich City 32/21 (25:60).