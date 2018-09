Viermal hat sich Schalke in den ersten fünf Ligaspielen mit frühen Gegentoren ins Abseits manövriert. Nun legte das Team von Domenico Tedesco wieder jene Stärke an den Tag, mit der es in der letzten Saison den ersten Platz hinter den Bayern belegt hatte. Alessandro Schöpf brachte die Heimequipe in der elften Minute nach starker Vorarbeit von Jewgeni Konopljanka per Kopf in Führung, in der Folge konservierten die Gastgeber das Minipolster mit einer kompakten Defensivleistung.

Zum ersten Sieg kam auch der VfB Stuttgart. Gegen das wegen einer Gelb-roten Karte gegen Milos Veljkovic schon vor der Pause dezimierte Werder Bremen mussten die Stuttgarter zwischenzeitlich bangen. Borna Sosa und der unaufmerksame Goalie Ron-Robert Zieler fabrizierten ein kurioses Einwurf-Eigentor, das den Gästen in der 68. Minute zum Ausgleich verhalf. Sieben Minuten später führte Gonzalo Castro den VfB doch noch zum ersten Sieg.

Gladbach mit Remis bei Lang-Debüt

In Wolfsburg erlebte Michael Lang kein vollends geglücktes, aber auch kein misslungenes Debüt für Borussia Mönchengladbach. Die mit dem Schweizer Quartett Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Lang angetretenen Gladbacher gaben zweimal eine Führung aus der Hand, spielten letztlich 2:2 und warten nach wie vor seit 2003 auf einen Auswärtssieg in der VW-Stadt. Für Wolfsburgs Ausgleich zum 1:1 war Renato Steffen mit seinem zweiten Bundesligator zuständig. Beim Flachschuss aus 20 Metern des Aargauers war Yann Sommer machtlos, ebenso wie beim zweiten Gegentreffer nach einer Stunde.

Dennoch sind die Tendenzen bei Gladbach durchaus verheissungsvoll. Alassane Pléa erweist sich im Sturm der Fohlen zusehends als echte Waffe. Gegen Wolfsburg traf der vom OGC Nice gekommene französische Rekordeinkauf zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal im siebten Pflichtspiel. Nach sieben Runden belegt Gladbach den 4. Platz.

Stuttgart siegt und schafft es in die Saison-Highlights

Innerhalb von 40 Minuten manövrierte sich das zuvor ungeschlagene Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart in eine ungemütliche Lage. Nach 19 Minuten liess sich das Team von Florian Kohlfeldt von einem Stuttgarter Konter überraschen, den der Ex-Luganesi Anastasios Donis mit seinem ersten Saisontreffer abschloss, nach 36 Minuten setzte Milos Veljkovic seinem Team weiter zu: Der 23-jährige Serbe kassierte nach einem Trikotzupfer gegen Daniel Didavi Gelb-Rot.

Zwar brachten Stuttgarts Verteidiger Borna Sosa und Goalie Ron-Robert Zieler die Bremer durch ein kurioses Einwurf-Eigentor (68.) zurück ins Spiel, eine Viertelstunde vor Schluss schoss Gonzalo Castro die in Überzahl agierenden Stuttgarter zurück auf die Siegesstrasse.

Nürnberg entschied das Duell der beiden Aufsteiger mit 3:0 souverän für sich. Nach einer halben Stunde brachte Hanno Behrens das Heimteam mittels Foulpenalty bereits auf Kurs.

Telegramm und Rangliste:

Schalke 04 - Mainz 1:0 (1:0). - 61'810 Zuschauer. - Tor: 11. Schöpf 1:0. - Bemerkung: Schalke ohne Embolo (Ersatz).

Nürnberg - Düsseldorf 3:0 (1:0). - 37'000 Zuschauer. - Tore: 28. Behrens (Foulpenalty) 1:0. 64. Ishak 2:0. 78. Palacios 3:0.

Hoffenheim - Leipzig 1:2 (0:0). - 27'000 Zuschauer. - Tore: 53. Poulsen 0:1. 73. Poulsen 0:2. 93. Kramaric (Foulpenalty) 1:2. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel, Leipzig ohne Mvogo (alle Ersatz).

VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:1 (1:0). - 60'449 Zuschauer. - Tore: 19. Donis 1:0. 68. Zieler (Eigentor) 1:1. 75. Castro 2:1.- Bemerkung: 36. Gelb-Rote Karte gegen Veljkovic (Bremen/Foul).

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1). - 24'100 Zuschauer. - Tore: 7. Pléa 0:1. 12. Steffen 1:1. 48. Hazard 1:2. 59. Weghorst 2:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 90./verwarnt), ohne Mehmedi (verletzt). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Lang (bis 74.) und Zakaria, ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Bayern München 6/13 (12:5). 2. Hertha Berlin 6/13 (12:7). 3. Borussia Dortmund 5/11 (15:3). 4. Borussia Mönchengladbach 6/11 (12:9). 5. Werder Bremen 6/11 (11:8). 6. RB Leipzig 6/11 (10:9). 7. Wolfsburg 6/9 (10:9). 8. Mainz 05 6/8 (4:4). 9. 1. FC Nürnberg 6/8 (7:10). 10. SC Freiburg 5/7 (8:9). 11. Hoffenheim 6/7 (10:10). 12. Bayer Leverkusen 5/6 (5:9). 13. Augsburg 5/5 (7:8). 14. Fortuna Düsseldorf 6/5 (5:9). 15. VfB Stuttgart 6/5 (5:10). 16. Eintracht Frankfurt 5/4 (6:9). 17. Schalke 04 6/3 (3:9). 18. Hannover 96 5/2 (4:9).