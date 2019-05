St. Gallen-Coach Peter Zeidler musste in der 7. Minute eine Vorahnung gehabt haben. Nachdem sich Majeed Ashimeru rund 20 Meter vor dem eigenen Tor nur mit einem Foul zu helfen gewusst hatte und Alexander Gerndt zum Freistoss antreten konnte, verwarf Zeidler seine Arme. Der 32-jährige Schwede Gerndt bewies in der Folge, wie gern er gegen die Ostschweizer trifft. Er drehte den Freistoss an der Mauer vorbei ins Tor, es war sein viertes im vierten Spiel gegen St. Gallen in dieser Saison.

Gerndt, der gegen keinen Gegner lieber trifft als gegen den FCSG, in insgesamt 15. Spielen war er neun Mal erfolgreich, lässt die Tessiner von der Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase träumen. Lugano, neben Meister Young Boys und dem FC Basel das einzige Super-League-Team, das ein positives Torverhältnis ausweisen kann (46:45), schaffte zwei Runden vor Schluss den Sprung auf den 3. Platz.

Dem Heimteam reichte Gerndts Einzelaktion zum Sieg, weil die Ostschweizer über das ganze Spiel hinweg offensiv kaum stattfanden. Die einzige nennenswerte Offensivaktion hatten die Gäste nach 68 Minuten, als weder Vincent Sierro, Jérémy Guillemenot noch Silvan Hefti im gegnerischen Strafraum eine allgemeine Verwirrung ausnutzen konnten. "Heute hat die richtige Mannschaft gewonnen", bestätigte nach Spielschluss auch St. Gallen-Chef Zeidler.

Telegramm:

Lugano - St. Gallen 1:0 (1:0)

5109 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 7. Gerndt (Freistoss) 1:0.

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà; Lavanchy, Sabbatini, Vecsei, Crnigoj; Bottani; Gerndt (85. Mihajlovic), Carlinhos (67. Brlek).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Nuhu, Vilotic, Wittwer; Quintillà (60. Rapp); Sierro, Ashimeru; Bakayoko (81. Tafer), Guillemenot, Kutesa (81. Ruiz).

Bemerkungen: Lugano ohne Maric (gesperrt), Piccinocchi, Macek und Janko (alle verletzt). St. Gallen ohne Barnetta (gesperrt), Lüchinger (verletzt) und Wiss (rekonvaleszent). Verwarnungen: 2. Daprelà (Foul). 19. Lavanchy (Foul). 45. Gerndt (Reklamieren). 54. Quintilla (Foul). 59. Guillemenot (Foul). 64. Sierro (Foul). 77. Sabbatini (Foul). 92. Crnigoj (Foul). 92. Ashimeru (Unsportlichkeit).