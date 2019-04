"Wir müssen nun gegen Thun gewinnen", hatte GC-Trainer Uli Forte vor einer Woche nach dem 0:0 in Basel bei seinem Debüt gefordert. Doch auch auch im Letzigrund konnten die Zürcher ihre Durststrecke nicht beenden und kamen zum fünften Unentschieden in Folge. Der letzte Sieg gelang den Zürchern am 25. November 2018, seither sind die Grasshoppers in 15 Partien sieglos geblieben.

Gegen Thun mussten die Zürcher am Ende mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Die Gäste aus Thun hatten in der vierten Minute der Nachspielzeit entgegen dem Spielverlauf den Führungstreffer erzielt. Marvin Spielmann schoss nach einer Flanke von Sven Joss mit einer schönen Direktabnahme seinen elften Saisontreffer.

GC zeigte aber Moral und konnte reagieren - dank eines groben Fehlers von Nicolas Hunziker. Der ehemalige Hopper vertändelte den Ball im eigenen Strafraum, Aimery Pinga setzte zum Dribbling an und konnte von Chris Kablan nur regelwidrig gestoppt werden. Marco Djuricin blieb cool und traf in der 96. Minute zum 1:1.

Zuvor hatte sich der Rekordmeister sehr bemüht gezeigt und sich sowohl ein Übergewicht im Spielaufbau sowie ein Chancenplus erarbeitet. Vor dem Tor fehlte aber die Abgeklärtheit und die Effizienz. Der Brasilianer Caiuby vergab zweimal aus bester Position. Kurz vor der Pause traf er nach einer Flanke von Yoric Ravet mit einem Kopfball-Aufsetzer den Pfosten (38.), nach dem Seitenwechsel stürmte er alleine auf Guillaume Faivre zu, scheiterte aber am Torhüter, anstatt den Ball dem mitlaufenden Djuricin aufzulegen.

Thun bot drei Tage vor dem Cup-Halbfinal in Luzern, das in St. Gallen zu einem Sieg kam, eine schwache Leistung. In der zweiten Halbzeit erspielten sich die Gäste aus dem Berner Oberland bis zur 94. Minute keine Torchance, ehe Spielmann der vermeintliche Lucky Punch gelang. Für das Team von Marc Schneider war es das neunte Spiel in Folge ohne Sieg, dennoch ist es noch immer im 3. Rang klassiert.

Grasshoppers - Thun 1:1 (0:0)

4300 Zuschauer. - SR San. - Tore: 94. Spielmann (Joss) 0:1. 96. Djuricin (Foulpenalty/Foul von Kablan an Pinga) 1:1.

Grasshoppers: Lindner; Asllani, Cvetkovic, Zesiger, Pusic; Ravet, Bajrami (82. Pinga), Diani, Ngoy (70. Da Silva Cabral); Djuricin, Caiuby (91. Taipi).

Thun: Faivre; Joss, Rodrigues, Sutter, Kablan; Bigler (68. Costanzo), Fatkic (79. Gelmi); Schwizer (52. Salanovic), Stillhart, Spielmann; Hunziker.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Kamber, Nathan, Sigurjonsson, Basic, Kastrati, Gjorgjev und Arigoni (alle verletzt), Thun ohne Karlen (gesperrt), Sorgic, Hediger, Tosetti, Glarner und Ruberto (alle verletzt). 38. Kopfball von Caiuby an den Pfosten. Verwarnungen: 39. Kablan (Foul). 72. Diani (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 29/78 (79:27). 2. Basel 30/56 (55:39). 3. Thun 30/40 (53:48). 4. Lugano 30/37 (42:42). 5. Sion 30/37 (45:47). 6. Luzern 30/37 (44:52). 7. St. Gallen 30/36 (41:51). 8. Zürich 30/34 (36:44). 9. Neuchâtel Xamax FCS 29/29 (37:56). 10. Grasshoppers 30/23 (27:53).