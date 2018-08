GC-Trainer Thorsten Fink wird gut daran tun, sich über den ersten Punkt dieser Meisterschaft nicht zu lange zu freuen. Nach 75 Minuten führte Lugano 2:0, es hätte aber auch 5:0 stehen können. Denn abgesehen von zwei nur halbwegs gefährlichen Weitschüssen in der ersten Halbzeit hatten die nach den drei Niederlagen offensichtlich ohne Selbstvertrauen angetretenen Grasshoppers nichts zustande gebracht.

Dass sie dennoch zweimal trafen, war, gemessen am Spielverlauf und an den Chancenanteilen, riesiges Glück. Beide Tore fielen nach Cornern von Runar Sigurjonsson, beide wurden von Verteidigern erzielt, von Nathan und dem eingewechselten Aleksandar Cvetkovic. Nach Cvetkovics 2:2 in der 95. Minute wurde nicht mehr angepfiffen, es war das punktbringende Tor in der letzten Sekunde. Doppeltes Glück für GC: Höchstwahrscheinlich hatte Schiedsrichter Lionel Tschudi zu Unrecht auf Corner entschieden. Die Luganesi protestierten heftig, Yao wurde wegen Reklamierens verwarnt.

Lugano darf es nicht nur dem Pech zuschreiben, dass es den sicher geglaubten zweiten Saisonsieg verpasste. In der ersten Halbzeit hatten sie drei erstklassige Möglichkeiten nicht verwertet. Nach 65 Minuten entschärfte GC-Goalie Heinz Lindner einen Schuss von Domen Crnigoj mit einer Glanzparade.

Erfreulich für die Tessiner war wiederum der Auftritt des letzte Saison an Chiasso ausgeliehenen Offensivspielers Assan Ceesay. Der Gambier verwertete in der ersten Halbzeit den von ihm gegen Lindner herausgeholten Foulpenalty und erhöhte nach der Pause zum zeitweiligen 2:0.

Telegramm:

Lugano - Grasshoppers 2:2 (1:0)

3035 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 35. Ceesay (Foulpenalty). 58. Ceesay (Sabbatini) 2:0. 75. Nathan (Sigurjonsson) 2:1. 95. Cvetkovic (Sigurjonsson) 2:2.

Lugano: Baumann; Mihajlovic, Yao, Daprelà, Masciangelo; Vecsei, Abedini (86. Brlek), Sabbatini; Crnigoj (72. Janko), Ceesay (81. Amuzie), Carlinhos.

Grasshoppers: Lindner; Lika (65. Cvetkovic), Nathan, Rhyner, Doumbia; Bajrami; Andersen (46. Tarashaj), Sigurjonsson, Holzhauser (61. Pusic), Bahoui; Djuricin.

Bemerkungen: Lugano ohne Manicone, Piccinocchi, Kecskes (alle verletzt), Bottani und Sulmoni (beide rekonvaleszent). Grasshoppers ohne Basic, Arigoni, Pickel, Lavanchy und Jeffrén (alle verletzt). 24. Lindner lenkt Schuss von Carlinhos an die Latte. Verwarnungen: 33. Lindner (Foul), 62. Tarashaj (Foul). 94. Yao (Reklamieren).