Christiano Ronaldos Sprössling ist bereits in jungen Jahren auf dem besten Weg, seinem Vater nachzueifern. Der Fussball-Superstar verbreitete über Instagram ein Video, das seinen Sohn bei einem Freistoss zeigt. Dabei demonstriert CR7-Junior, der beim FC Pozuelo einem Klub aus dem Madrider Vorort spielt, dass er es bereits ausgezeichnet versteht den bekannten Vater zu imitieren.

Zunächst bleibt der kleine Bube nach einem Foul am Boden liegen. Dann krallt er sich den Ball und nimmt Anlauf, wie es der Real-Star zu pflegen tut. Breitbeinig stellt sich der Knirps hin, ehe er abdrückt und den Ball in den Maschen versenkt. Christiano Ronaldos Kommentar zum Video: «Ich bin so stolz auf meinen kleinen Mann. Was für ein Tor.» Über sechs Millionen User haben das Video bereits angeklickt. (yas)

Zum Vergleich: Dies sind die besten zehn Freistösse vom Papa