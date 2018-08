Die Doppeladler- und Doppelbürgeraffären sind noch nicht ausgestanden. Der Präsident des Schweizerischen Fussbalverbands (SFV), Peter Gilliéron, bereitet seinen Rücktritt vor. Dies schreibt der Blick in seiner heutigen Ausgabe. Demnach will Gilliéron bei der Tagung des SFV-Zentralvorstands am 24. August seinen Rücktritt erklären.

Bereits ist Generalsekretär Alex Miescher letzte Woche zurückgetreten.

Wird jetzt Bernhard Heusler jetzt Gilliérons Nachfolger? Nach Informationen der «Nordwestschweiz» ist dies durchaus möglich. Der ehemalige FCB-Präsident ist bereits Mitglied im Zentralvorstand des Schweizer Fussballverbands.

Zur Debatte steht auch ein Rücktritt von Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Kontrovers diskutiert wird sein Eigensinn, wie er sich im Streit mit Nati-Captain Valon Behrami manifestierte. (ewu/jk)