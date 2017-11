Trainer Garcia ging mit seinem Schützling nach dem Spiel hart ins Gericht: «Wir werden sehen, was passiert. Ich habe Informationen bekommen, aber ich habe nichts gesehen, weil ich noch in der Kabine war. Patrice ist ein sehr erfahrener Mann und darf deshalb nicht auf solche Provokationen eingehen. So schlimm diese auch sein mögen. Er muss lernen, cool zu bleiben.»

Olympique Marseille kündigte noch in der Nacht via Twitter eine Untersuchung des Vorfalls an. «L'Equipe» spekulierte, dass es womöglich der letzte Auftritt von Evra im Trikot von OM gewesen sein könnte. Das glaubt auch Ex-Nationaltrainer Raymond Domenech: «Er weiss selbst, dass es vorbei ist. Er wird nicht mehr für Marseille spielen», sagte er «L'Equipe TV».