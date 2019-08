Dem FC Barcelona war der Start in die Saison nicht gelungen. Vor einer Woche ging das erste Spiel 0:1 verloren. Und am Sonntag geriet der Favorit bei der Heimpremiere gegen Betis Sevilla früh in Rückstand. Doch der Meister reagierte im grossen Stil: Zwischen der 41. und 60. Minute schoss er vier Tore und siegte am Ende 5:2.

Die entscheidenden ersten beiden Tore erzielte der Franzose Antoine Griezmann. Der Stürmer, für 120 Millionen von Atlético Madrid gekommen, war in diesem Spiel speziell gefordert, weil bei Barcelona die verletzten Superstars Luis Suarez und Lionel Messi fehlten.

Telegramme:

FC Barcelona - Betis Sevilla 5:2 (1:1). - 79'159 Zuschauer. - Tore: 15. Fekir 0:1. 41. Griezmann 1:1. 50. Griezmann 2:1. 56. Carlos Perez 3:1. 60. Jordi Alba 4:1. 77. Vidal 5:1. 79. Loren Moron 5:2.

Leganés - Atlético Madrid 0:1 (0:0). - 11'742 Zuschauer. - Tor: 71. Vitolo 0:1.

Weitere Resultate vom Sonntag: Alaves - Espanyol Barcelona 0:0. Mallorca - San Sebastian 0:1.

Rangliste:

1. FC Sevilla 2/6 (3:0). 2. Atlético Madrid 2/6 (2:0). 3. Real Madrid 2/4 (4:2). 4. Valladolid 2/4 (3:2). 5. Athletic Bilbao 2/4 (2:1). 5. San Sebastian 2/4 (2:1). 7. Alaves 2/4 (1:0). 7. Osasuna 2/4 (1:0). 9. FC Barcelona 2/3 (5:3). 10. Levante 2/3 (2:2). 10. Mallorca 2/3 (2:2). 12. Celta Vigo 2/3 (2:3). 13. Villarreal 2/1 (5:6). 14. Granada 2/1 (4:5). 15. Eibar 2/1 (1:2). 15. Getafe 2/1 (1:2). 15. Valencia 2/1 (1:2). 18. Espanyol Barcelona 2/1 (0:2). 19. Leganes 2/0 (0:2). 20. Betis Sevilla 2/0 (3:7).