In der 21. Minute schloss Freuler eine sehenswerte Kombination der Gäste ab und auch beim 3:0 hatte der sechsfache Schweizer Internationale seine Füsse im Spiel: Er gab den letzten Pass vor dem Solo des argentinischen Torschützen Alejandro Gomez.

In den letzten knapp zweieinhalb Jahren hat Freuler in 69 Serie-A-Partien zehn Treffer erzielt. In dieser Saison weist der ehemalige Luzerner neben vier Toren auch drei Assists auf und trägt damit massgeblich dazu bei, dass Atalanta sich weiterhin im Rennen um einen Europa-League-Platz befindet.

Telegramm und Rangliste:

Benevento - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1). - Tore: 21. Freuler 0:1. 49. Barrow 0:2. 67. Gomez 0:3. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Haas (Ersatz). 66. De Roon (Atalanta) verschiesst Penalty.

Rangliste: 1. Juventus Turin 32/84 (77:18). 2. Napoli 32/78 (66:21). 3. Inter Mailand 33/63 (54:22). 4. AS Roma 32/61 (50:26). 5. Lazio Rom 32/61 (75:40). 6. AC Milan 32/53 (43:36). 7. Atalanta Bergamo 33/52 (50:34). 8. Fiorentina 32/51 (44:33). 9. Sampdoria Genua 32/48 (50:49). 10. Torino 32/46 (46:38). 11. Bologna 32/38 (37:43). 12. Genoa 32/38 (25:31). 13. Udinese 32/33 (40:50). 14. Cagliari 33/32 (30:56). 15. Sassuolo 32/31 (23:53). 16. Chievo Verona 32/30 (29:51). 17. SPAL Ferrara 32/28 (30:52). 18. Crotone 32/27 (29:57). 19. Hellas Verona 32/25 (26:64). 20. Benevento 33/14 (28:78).