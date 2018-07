Die Pariser Metrobetriebe hatten die amüsante Idee, sechs U-Bahn-Stationen umzutaufen, sodass aus «Notre-Dame-des-Champs» nun für einige Zeit «Didier Deschamps» wird. «Victor Hugo» verwandelt sich als Hommage an den Torwart in «Victor Hugo Lloris» und «Etoile» in «On a 2 Etoiles» – «wir haben zwei Sterne» am Trikot, also zwei WM-Titel.

Der Präsident und seine Gäste

Dann wurden Frankreichs neue Helden im Élysée vom Ehepaar Macron empfangen. Der Präsident beweist nicht nur Sinn für mediale Inszenierungen, sondern auch für nationale Symbole. An den Halbfinal hatte sich der kinderlose Präsident bereits von einem 12-jährigen Schüler aus der Banlieue-Stadt Créteil begleiten lassen; an den Final nahm er einen Stabsgefreiten mit, der im Wüstenkrieg in Mali ein Bein und einen Arm verloren hat.

Am Montagabend lud er neben den Bleus rund 4000 Fussballspieler und -fans aus den Ursprungsvereinen heutiger Profispieler in den Garten des Élysée-Palastes ein. Denn Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Ngolo Kanté oder Paul Pogba stammen nun einmal aus den Pariser Vorstädten Bondy, Roissy-en-Brie, Vincennes oder Suresnes.

Nur eine Illusion?

Ob die Fussball-WM einen neuen Integrationsschub bewirkt, wird vielenorts bezweifelt: Die Jubelstimmung kann nicht ewig anhalten, und Macrons Symbole wirken oft etwas aufgesetzt. Auch erinnert man sich an Frankreichs Weltmeistertitel von 1998: Damals wurde Zinedine Zidanes Elf nicht nur in rot-weiss-blauen Farben gefeiert, sondern als «black-blanc-beur» (schwarz-weiss-maghrebinisch) – doch die Langzeitfolgen blieben aus.