Bereits die erste Halbzeit hatte Spektakel geboten - und zwei Treffer, die zumindest zu Diskussionen Anlass gaben. Beim Foul von Marcelo Brozovic an Antoine Griezmann, das zum Freistoss vor dem 1:0 führte, liess sich der Franzose gar einfach fallen. Und nachdem Ivan Perisic zehn Minuten später mit seinem dritten Turniertor verdient ausgeglichen hatte, sprang diesem Perisic der Ball nach einem Corner von Griezmann an die Hand, die nicht am Körper angelegt war.

Schiedsrichter Nestor Pitana ahndete die Aktion zuerst nicht, zeigte nach dem Einschreiten des Videoschiedsrichters und der Konsultation der TV-Bilder aber auf den Penaltypunkt. Griezmann liess sich nicht zweimal bitten und schoss seinen vierten Treffer an diesem Turnier, den dritten vom Penaltypunkt (38.).

Kroatien war, so lange die Kräfte reichten, die aktivere Mannschaft im torreichsten WM-Final seit 1966. Der Final-Debütant nahm von Beginn an das Zepter in die Hand, setzte die französische Defensive mit Pressing unter Druck und erspielte sich deutlich mehr Offensivszenen. Der eine Treffer durch Perisic war aber der zu geringe Lohn für die beherzte Leistung des Aussenseiters in der ersten Stunde. Insgesamt verzeichneten die Kroaten am Ende fast doppelt so viele Torschüsse (15:8) und auch deutlich mehr Ballbesitz (61:39 Prozent) als der Gegner.

Nichtsdestotrotz war der Sieg der Franzosen verdient. Zwar wichen sie auch im Final von ihrem pragmatischen und selten spektakulären Stil nicht ab, mit Griezmann, Mbappé und dem starken Pogba verfügten sie aber über die herausragenden Individualisten, auch wenn Kroatiens Luka Modric zum besten Spieler der Turniers gewählt wurde.

Auch Trainer Didier Deschamps trug mit einer Personalrochade seinen entscheidenden Anteil zum französischen Sieg bei. Nach 54 Minuten nahm er den während des Turniers so starken N'Golo Kanté vom Platz, der einen schwachen Tag erwischte und mit ein Grund war, warum Kroatien lange ein Übergewicht im Mittelfeld hatte. Vier Minuten nach der Hereinnahme von Steven Nzonzi traf Pogba zum 3:1.

20 Jahre nachdem Deschamps als Captain Frankreich im eigenen Land zum ersten WM-Titel geführt hatte, schaffte er dies vor den Augen diverser Teamkollegen von damals und Staatspräsident Emmanuel Macron auch als Trainer. Er ist erst der Dritte nach dem Brasilianer Mario Zagallo und dem Deutschen Franz Beckenbauer, dem dies gelungen ist.

Das sind alle Tore des WM-Finals: