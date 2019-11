Frankfurt vergibt Matchball in Lüttich

Fünf Tage nach der 5:1-Gala in der Bundesliga gegen Meister Bayern München boten die Frankfurter ihrem Trainer Adi Hütter vergleichsweise Magerkost. Bis zum 1:0 des Heimteams durch Youngster Zinho Vanheusden bot die Partie rund eine Stunde lang kaum Höhepunkte. Der 20-jährige Verteidiger krönte die erste Sturm-und-Drang-Phase Lüttichs mittels Kopfballtor nach einem Corner. Und setzte damit den eigentlichen Startschuss der Partie.

Die Antwort der Gäste, bei denen Hütter erneut von Beginn an auf das Schweizer Duo Djibril Sow und Gelson Fernandes setzte, folgte postwendend. Filip Kostic (65.) nutzte neun Minuten nach der Führung des Heimteams einen Freistoss von der Strafraumgrenze, um auszugleichen. Selbst ein hinter der Mauer liegender Verteidiger konnte den 27-jährigen Serben nicht am Tor hindern. Maxime Lestienne belohnte die Belgier in der letzten Minute der Nachspielzeit dafür, dass sie nach dem 1:1 den Sieg mit der grösseren Vehemenz suchten als die Gäste.

Das 1:2 der Eintracht ist auch eine schlechte Nachricht für Arsenal, das gestern beim 1:1 bei Vitoria Guimarães ebenfalls gepatzt hatte. Mit einem Sieg des Bundesligisten hätten sich in Gruppe F die beiden Schwergewichte noch vor ihrem zweiten Aufeinandertreffen in drei Wochen den Platz in der K.o.-Phase gesichert.

Was gestern Arsenal und heute Frankfurt und PSV Eindhoven (1:3 bei LASK) nicht schafften, glückte derweil Sevilla. Die Spanier sicherten sich ihren Platz in der K.o.-Phase dank einem 5:2 in Düdelingen.