Frankfurt siegt dank japanischem Doppeltorschützen

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Kamada war in den letzten Spielen unter Trainer Adi Hütter nicht mehr erste Wahl gewesen. Und getroffen hatte er nur einem Cupspiel vor dem Beginn der Bundesliga-Saison. In London jedoch ermöglichte er seiner Mannschaft nicht nur, die 0:3-Niederlage im Hinspiel vergessen zu machen, sondern sie auch nahe an die Qualifikation für die Sechzehntelfinals zu bringen. Im letzten Gruppenspiel hat Eintracht Heimrecht gegen das ambitionslose Schlusslicht Vitoria Guimarães.

Kamada erzielte seine Tore in London in der 55. und in der 64. Minuten, nachdem Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht hatte.

Djibril Sow und der ausgewechselte Gelson Fernandes auf Frankfurter Seite gewannen das Schweizer Duell gegen Granit Xhaka, der bei Arsenal das Comeback gab.

Im ersten Gruppenspiel der Europa League liess sich Borussia Mönchengladbach vom Kärntner Team Wolfsberg mit 0:4 blamieren. Auswärts nun hat sich Gladbach mit einem 1:0 schadlos gehalten.

Nach einer Stunde erzielte Lars Stindl auf einen Querpass des Schweden Oscar Wendt das einzige Tor, dank dem die Gladbacher nunmehr erstmals die Tabellenspitze übernommen haben. Mönchengladbach musste ohne den verletzten Verteidiger Nico Elvedi antreten, und Breel Embolo wurde nach 73 Minuten für Stindl eingewechselt, sodass vom Schweizer Quartett und Yann Sommer und Denis Zakaria in der Startformation standen. Beide absolvierten die ganze Partie.

Der VfL Wolfsburg schaffte den Einzug in die Sechzehntelfinals vorzeitig mit einem 1:0-Sieg beim aufstrebenden ukrainischen Verein Oleksandrija Goalgetter Wout Weghorst traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Penalty. Ausgeschieden ist in dieser Gruppe Saint-Etienne - ohne einen einzigen Sieg bislang. Die Franzosen verloren in der 1. Runde in Gent und remisierten danach viermal in Serie.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe B:

Malmö - Dynamo Kiew 4:3 (1:2). - SR Kralovec (CZE). - Tore: 2. Bengtsson 1:0. 18. Mykolenko 1:1. 39. Zygankow 1:2. 48. Rosenberg 2:2. 57. Rakip 3:2. 77. Verbic 3:3. 96. Rosenberg 4:3. - Bemerkung: 65. Gelb-Rote Karte Sydortschuk (Dynamo Kiew/Unsportlichkeit).

Lugano - FC Kopenhagen 0:1 (0:1).

Rangliste: 1. FC Kopenhagen 5/9 (5:3). 2. Malmö 5/8 (7:6). 3. Dynamo Kiew 5/6 (6:6). 4. Lugano 5/2 (1:4).

Gruppe C:

Trabzonspor - Getafe 0:1 (0:0). - SR Treimanis (LAT). - Tor: 50. Mata 0:1.

Rangliste: 1. Basel 5/10 (10:4). 2. Getafe 5/9 (5:4). 3. FK Krasnodar 5/9 (7:7). 4. Trabzonspor 5/1 (2:9).

Gruppe G:

Feyenoord Rotterdam - Glasgow Rangers 2:2 (1:0). - SR Skomina (SVK). - Tore: 33. Toornstra 1:0. 53. Morelos 1:1. 65. Morelos 1:2. 68. Sinisterra 2:2.

Young Boys - Porto 1:2 (1:0)

Rangliste: 1. Glasgow Rangers 5/8 (7:5). 2. FC Porto 5/7 (5:7). 3. Young Boys 5/7 (7:6). 4. Feyenoord Rotterdam 5/5 (5:6).

Gruppe A:

Sevilla - Karabach Agdam 2:0 (0:0). F91 Düdelingen - APOEL Nikosia 0:2 (0:2).

Rangliste: 1. FC Sevilla 5/15 (14:2). 2. APOEL Nikosia 5/7 (9:8). 3. Karabach Agdam 5/4 (7:10). 4. F91 Düdelingen 5/3 (7:17).

Gruppe D:

Sporting Lissabon - PSV Eindhoven 4:0 (3:0). Rosenborg Trondheim - LASK Linz 1:2 (1:1).

Rangliste: 1. Sporting Lissabon 5/12 (11:4). 2. LASK Linz 5/10 (8:4). 3. PSV Eindhoven 5/7 (8:11). 4. Rosenborg Trondheim 5/0 (2:10).

Gruppe E:

Lazio Rom - CFR Cluj 1:0 (1:0). Celtic Glasgow - Rennes 3:1 (2:0).

Rangliste: 1. Celtic Glasgow 5/13 (10:4). 2. CFR Cluj 5/9 (4:4). 3. Lazio Rom 5/6 (6:7). 4. Rennes 5/1 (3:8).

Gruppe F:

Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0). - SR Buquet (FRA). - Tore: 45. Aubameyang 1:0. 55. Kamada 1:1. 64. Kamada 1:2. - Bemerkung. Arsenal mit Xhaka. Eintracht Frankfurt mit Fernandes (bis 45.) und Sow.

Vitoria Guimarães - Standard Lüttich 1:1 (1:1). Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0).

Rangliste: 1. Arsenal 5/10 (12:5). 2. Eintracht Frankfurt 5/9 (6:7). 3. Standard Lüttich 5/7 (6:8). 4. Vitoria Guimarães 5/2 (4:8).

Gruppe H:

ZSKA Moskau - Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0). Ferencvaros Budapest - Espanyol Barcelona 2:2 (1:1).

Rangliste: 1. Espanyol Barcelona 5/11 (12:3). 2. Ludogorez Rasgrad 5/7 (9:9). 3. Ferencvaros Budapest 5/6 (4:6). 4. ZSKA Moskau 5/2 (2:9).

Gruppe I:

Oleksandrija - Wolfsburg 0:1 (0:1). - SR Schüttengruber (AUT). - Tor: 45. Weghorst (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 79.), Steffen (ab 61.) und Mbabu (ab 91.).

Saint-Etienne - Gent 0:0.

Rangliste: 1. Gent 5/9 (9:6). 2. Wolfsburg 5/8 (8:7). 3. Saint-Etienne 5/4 (6:7). 4. Oleksandrija 5/3 (5:8).

Gruppe J:

Wolfsberg - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0). - SR Gözübüyük (TUR). - Tor: 60. Stindl 0:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria und Embolo (ab 74.), ohne Elvedi (verletzt).

Basaksehir Istanbul - AS Roma 0:3 (0:3)

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 5/8 (5:7). 2. AS Roma 5/8 (10:4). 3. Basaksehir Istanbul 5/7 (5:8). 4. Wolfsberg 5/4 (5:6).

Gruppe K:

Besiktas Istanbul - Slovan Bratislava 2:1 (0:1). Braga - Wolverhampton 3:3 (1:3).

Rangliste: 1. Braga 5/11 (11:7). 2. Wolverhampton 5/10 (7:5). 3. Slovan Bratislava 5/4 (8:9). 4. Besiktas Istanbul 5/3 (6:11).

Gruppe L:

Astana - Manchester United 2:1 (0:1). - SR Rumsas (LTU). - Tore: 10. Lingard 0:1. 55. Schomko 1:1. 62. Bernard (Eigentor) 2:1.

Alkmaar - Partizan Belgrad 2:2 (0:2).

Rangliste: 1. Manchester United 5/10 (6:2). 2. Alkmaar 5/9 (15:4). 3. Partizan Belgrad 5/5 (6:9). 4. Astana 5/3 (3:15).