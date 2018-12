Es gibt Tage, an denen man am besten gar nicht aus dem Bett steigt. Weil nichts gelingen will und vielleicht auch das Wetter nicht zum Gang ins Freie einlädt. Der Sonntag ist aus Sicht der Grasshoppers ein solch gebrauchter Tag gewesen. Wie begossene Pudel sind sie spätnachmittags im strömenden Regen vom Letzigrund-Rasen geschlichen. Nicht den Hauch einer Chance hatten sie in diesem 272. Zürcher Derby gegen einen starken FC Zürich gehabt. Das Beste war noch das Resultat gewesen, denn der FCZ hätte statt bloss 2:0 auch 4:0 oder 5:0 gewinnen können. GC-Trainer Thorsten Fink sagte: «Der Gegner war einfach besser. Aber meine Mannschaft hat gefightet und alles gegeben.»

Es ist ja nicht nötig, dass ein Trainer sein Team öffentlich in die Pfanne haut. Stattdessen einen Blödsinn erzählen, sollte er aber gleichwohl nicht. Wenn GC in diesem Spiel nämlich etwas nicht gehabt hat, dann Kampfgeist. Immerhin sprang sein Goalie bezüglich Klartext in die Bresche. «Wir haben zu wenig Mentalität gezeigt. Ich habe nicht gespürt, dass wir mit 100 Prozent Wille gewinnen wollten», sagte Heinz Lindner. Und setzte noch einen drauf: «Das war zu wenig von vorne bis hinten. In der zweiten Halbzeit ist es mir vorgekommen, als seien wir nur noch deshalb auf dem Platz gestanden, weil das Spiel noch nicht zu Ende war.»

Überragender Lindner

Allerdings lag auch der Österreicher mit seiner Analyse nicht ganz richtig. Denn zumindest ganz hinten war es nicht zu wenig gewesen, was GC abgeliefert hatte. Wäre nämlich er, Lindner, nicht zu einer überragenden Form aufgelaufen, hätte der Rekordmeister eine böse Kanterniederlage kassiert. Aber auch so war es frustrierend. Nach zwei Siegen gegen Xamax und St. Gallen reichte es nicht zum dritten Streich. Weil sich Xamax in Lugano einen Punkt sicherte, liegen die Hoppers als Vorletzte in der Tabelle nur noch vier Punkte vor den Neuenburgern. Natürlich, mit den allesamt verletzten Jean-Pierre Rhyner, Nathan, Sigurjonsson, Basic, Djuricin, Tarashaj und Holzhauser fehlten GC nicht weniger als sieben potenzielle Stammspieler. Doch Biss, Passion und Siegeswillen muss auch von jenen erwartet werden, die normalerweise nicht zu den Titularen zählen. Einen besonders unglücklichen Tag hatte vor 14 000 Zuschauern Innenverteidiger Cédric Zesiger erwischt, der bei beiden Gegentoren keine gute Figur abgab und die einzige GC-Chance vergab, als er einen Cornerball knapp neben das Tor köpfelte.

Der wirklich schwache Auftritt der Grasshoppers soll die Leistung des FC Zürich in keiner Weise schmälern. Diese war nämlich, mit Ausnahme der ersten zehn Minuten, sehr gut und nicht zu vergleichen mit der überaus dürftigen Vorstellung drei Tage zuvor beim 1:2 gegen Larnaca in der Europa League. In jener Partie hatte Trainer Ludovic Magnin seine besten Spieler pausieren lassen. Betrachtet man diese Massnahmen nur aufs Derby bezogen und nicht in Verbindung mit dem Uefa-Koeffizienten und entgangenen Siegprämien, dann hat es sich ausgezahlt, gegen die Zyprioten nach Kräften Kräfte zu schonen. «Wir spielten mit jener Leidenschaft, die am Donnerstag noch ganz gefehlt hatte», sagte Salim Khelifi. Der 24-Jährige hatte nach der Pause den Bann gebrochen, als er einen von Zesigers Bein abgelenkten Ball mit dem Schienbein zum 1:0 ins Tor lenkte. Vom Bein zum Schienbein und von dort ins Netz – das sieht man auch nicht alle Tage.

Nun sieben Punkte Differenz

Die Siegsicherung aber gelang dem FCZ erst sieben Minuten vor Schluss, als Nikola Sukacev darauf verzichtete, Pa Madou am Flanken zu hindern und im Zentrum Arlind Ajeti und Zesiger den FCZler Stephen Odey nicht am Torschuss zum 2:0 hindern wollten. Wie hoch verdient der Sieg war, liess sich allein an der Schussstatistik von 24:2 ablesen.

Der FCZ hat nun beide Derbys in dieser Saison mit 2:0 gewonnen, seinen Vorsprung auf den Stadtrivalen auf sieben Punkte ausgebaut und den FC Basel auf Rang 4 verdrängt. Für ihn war es ein schöner Sonntag.