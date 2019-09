Einzige Schweizer Torschützin in den beiden Duellen mit dem weissrussischen Serienmeister war Fabienne Humm. Die Nationalstürmerin erzielte in der 45. Minute auf Pass von Martina Moser das zwischenzeitliche 1:1. Für den letztlich grossen Unterschied zugunsten von Minsk sorgte die nigerianische Stürmerin Emuaje Obgiagbevha, die drei der vier Tore erzielte und in den bisherigen fünf Champions-League-Spielen der Saison neunmal traf.

Mit Lugano ist am Mittwoch auch der zweite Schweizer Vertreter in den Sechzehntelfinals ausgeschieden (1:7 und 0:4 gegen Manchester City).