Nach dem Hinrunden-Spiel in St. Gallen sagten Sie, dass kaum jemand im Team eine solche Krise schon erlebt hat. Jetzt kennt man es. Kann das helfen?

Einerseits sicher, ja. Andererseits muss man sehen, dass uns die Spiele davonlaufen. Dort wussten wir, dass wir noch genug Zeit haben, um reagieren zu können. Jetzt ist es insofern wieder neu, als dass wir uns keinen einzigen Ausrutscher mehr leisten dürfen.

Wie schwer wiegt dieser Druck?

Wir haben immer Druck. Zudem haben wir die Erwartungshaltung selber hochgeschraubt, das wissen wir auch, und damit müssen wir umgehen können. Den Leuten ist aber vielleicht nicht bewusst, dass wir nicht immer mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das gelingt nur, wenn alles perfekt läuft. Das sollte man sich wieder ins Bewusstsein rufen. Wir haben seit Sommer darauf hingearbeitet, dass es auch diese Saison wieder so wird. Aber das wird es nicht.

Wird aufgrund der Erwartungen in Ihren Augen zu schnell kritisiert?

Es ist normal, dass diskutiert wird. Aber auch wenn wir gegen Lugano und St. Gallen gewonnen hätten, hätten wir zwar sechs Punkte mehr, aber noch immer die gleichen spielerischen Probleme. Nur das Theater wäre nicht so gross. Alles wird immer resultatabhängig beurteilt. Wenn wir verlieren, ist alles schlecht und umgekehrt. Dabei sind es die Details, die entscheiden und die gerade nicht auf unserer Seite sind.

Stört Sie dieses «Theater»?

Was heisst stören? Womit ich zum Teil Mühe habe, ist diese Negativität, die rund um den Klub das Übergewicht gewonnen hat. Wir stehen immerhin im Champions-League-Achtelfinal, wer kann das schon von sich behaupten? Noch 15 andere Mannschaften in Europa. Natürlich sieht es in der Liga zurzeit nicht gut aus. Aber in einem Monat kann alles anders sein.

Wird die Lage also schlimmer gemacht, als sie für Sie ist?

Ich würde es auch als schlimm wahrnehmen und möchte es nicht schönreden. Die Reaktionen sind wie in der Vorrunde. Dort haben wir herausgefunden aus dieser Lage und dann haben uns alle gratuliert. Es sind immer Extreme, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Damit habe ich auch Mühe. Ich hingegen bin ja nach dem Spiel in Lissabon auch nicht mit der Krone am Flughafen aufgetaucht und habe gesagt: «Ich bin der König.»

Der König nicht, aber Vizecaptain und Leader. Haben Sie zuletzt mal das Wort ergriffen vor dem Team?

Nein, das bringt nichts.