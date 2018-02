Das erste Ziel wäre aber verpasst und das zweite ist weit weg. Haben Sie sich mit dem Gedanken befasst, der Sportchef sein zu können, unter dem die Meisterserie reisst?

Mir war im Sommer bewusst, dass es einfacher ist, mit YB Meister zu werden als mit dem FCB. Von ihnen haben alle erwartet, dass sie Zweiter werden, bei und wäre es das eine Tragödie. Ich hasse es, zu verlieren, aber die Welt würde nicht unter gehen. Das gehört zum Leben und zum Fussball dazu. Dass irgendwann der Tag kommt, an dem ein anderes Team Meister wird und der FCB nicht, das wussten wir. Ob das in diesem Jahr ist oder erst später, wird sich zeigen. Aber mit diesem Szenario haben wir uns natürlich auseinander gesetzt im Zuge des grossen Umbruchs im Sommer. Konkret daran denken will ich aber noch nicht.

YB konnte die Mannschaft im Winter zusammen halten. Kann das zum entscheidenden Unterschied werden?

Es ist vielleicht einfacher, Spieler vom Verbleib zu überzeugen, wenn man eine einmalige Chance auf einen Meistertitel hat, als wenn man einen zu halten versucht, der schon zwei Mal Meister geworden ist. Wenn das am Ende den Ausschlag gibt, dann habe ich etwas daraus gelernt.

Es aber teuer bezahlt.

Ich wehre mich, jetzt schon alles in Frage zu stellen. Ich will nicht der sein, der nach acht Jahren nicht Meister wird. Aber ich habe es nur bedingt in den Händen. Wenn wir aber nochmal an sie ran kommen, wird es noch eine lange Saison für sie.