Trainer Murat Yakin wird die Mannschaft im Heimspiel gegen Luzern auf der Bank führen können. Bei Sions 2:1-Heimsieg gegen Thun vom letzten Sonntag wurde Yakin nach 80 Minuten wegen Reklamierens auf die Tribüne geschickt. Er wurde mit einer Spielsperre belegt, wogegen Sion rekurrierte. Da der Rekurs erst nächste Woche behandelt wird, kann Yakin das Team am Samstag führen. Wird der Rekurs abgewiesen, würde die Sperre für das nachfolgende Spiel in Lugano wirksam werden. Yakin hatte seine Anstellung bei Sion Ende September mit einer Sperre begonnen, die noch von seiner Zeit bei den Grasshoppers herrührte. Sion verlor jenen Match in Thun 1:4.

Sion gewann das erste Duell der Saison mit Luzern auswärts 3:1. Was weiter für die Walliser spricht, ist die Formkurve. Beim jüngsten Heimsieg gegen Thun zeigten sie trotz des knappen Resultats (2:1) ihre beste Leistung dieser Meisterschaft.

In der letzten Saison überwinterten sie mit dürftigen 17 Punkten auf dem letzten Platz, bevor sie im Frühling unter Maurizio Jacobacci bald jede Abstiegsgefahr bannten. Diesmal scheinen sie ihre markante Steigerung ein paar Runden früher begonnen zu haben. Und die Mannschaften auf den Europacup-Plätzen sind keineswegs schon entrückt.

Die Spiele vom Samstag im Überblick

Sion - Luzern (erste Direktbegegnung der Saison: 3:1). - Anspielzeit: 19.00 Uhr. - SR Jaccottet. - Absenzen: Lenjani, Maçeiras, Mitrjuschkin, Raphael, Carlitos, Grgic, Angha; Lustenberger, Ndenge, Knezevic, Kakabadse und Salvi (alle verletzt). - Fraglich: - ; Juric, Voca und Schmid. - Statistik: Luzern verpasste im Heimspiel gegen Basel um wenige Sekunden den dritten Sieg in vier Spielen. Auch Sion scheint den Tritt gefunden zu haben. Zuletzt errangen die Walliser zwei Siege. Die Leistung beim 2:1 gegen Thun war eine der besten der Saison, nachdem sie beim 0:1 gegen St. Gallen im Heimspiel davor fast schon historisch schlecht gespielt hatten. Die Direktbegegnungen zeigen ein paradoxes Bild. Die Sittener gewannen in diesem Jahr beide Spiele in Luzern. Zuhause jedoch siegten sie gegen die Innerschweizer die letzten drei Male nicht mehr.

Thun - St. Gallen (2:3). - Anspielzeit: 19.00 Uhr. - SR San. - Absenzen: Costanzo, Hunziker und Righetti (alle verletzt); Itten, Koch und Muheim (alle verletzt). - Statistik: Beide verloren in der letzten Runde auswärts gegen langsam erstarkende Mannschaften 1:2: Thun in Sitten, St. Gallen bei den Grasshoppers. Für die chronisch unterschätzten Thuner war es eine von nur drei Niederlagen in den letzten zwölf Runden. Für die Ostschweizer ist die Stockhorn-Arena ein gutes Pflaster. Aus den letzten sechs Partien im Berner Oberland holten sie 14 Punkte, und in jedem dieser Spiele erzielten sie zwei Tore (dreimal 2:1, zweimal 2:2, einmal 2:0).

Die Rangliste der Super League vor der 16. Runde: 1. Young Boys 15/40 (47:16). 2. Basel 15/24 (29:29). 3. Thun 15/22 (31:24). 4. Zürich 15/21 (24:23). 5. St. Gallen 15/20 (23:28). 6. Luzern 15/19 (24:28). 7. Sion 15/17 (23:26). 8. Grasshoppers 15/17 (19:28). 9. Lugano 15/16 (22:28). 10. Neuchâtel Xamax FCS 15/12 (21:33).