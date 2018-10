FC Luzern-Coach René Weiler (45) verteidigte seinen einstigen Mitspieler beim FC Winterthur. Er vertrat dennoch die Meinung, dass er an der Stelle von Löw im nächsten Nation-League-Spiel am Dienstag auswärts gegen den Weltmeister Frankreich vermehrt auf junge Profis setzen würde.

Dieser verriet ihm von den Schwierigkeiten beim Umbruch zwischen den alten und jungen Spielern. Wenig später wurde Ancelotti entlassen. Weiler sagte, dass der aktuelle Bayern-Trainer Niko Kovac in der gleichen diffizilen Situation stecke.

Für eine ehrliche Kommunikation im Profifussball

René Weiler machte sich unter anderem stark für seinen Amtskollegen Kovac: «Hat ein Verein den bestmöglichen Trainer verpflichtet, muss die Klubführung mit ihm durch dick und dünn gehen.» Auch in Sachen wahrheitsgetreuer Kommunikation gibt es für den FCL-Coach keine zwei Meinungen. Seiner Ansicht nach könne man im Profifussball «ehrlich kommunizieren».

Weiler machte zudem deutlich, was ihn als Trainer mehr ärgere als ein technischer Ballverlust: Wenn ein Spieler wie der deutsche Nationalverteidiger Mats Hummels beim gegnerischen Konter nur auslaufe statt im Sprint so schnell wie möglich nach hinten zu kommen. Ob diese professionelle Einstellung Weilers Luzerner Schützlinge an den Tag legen, kann das nächste Mal am kommenden Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Thun beobachtet werden.

Weiler will den FCL mittelfristig stark machen

Der frühere Nürnberg- und Anderlecht-Trainer Weiler überzeugte auf jeden Fall bei seinem Auftritt in der Sendung «Doppelpass». So erntete er klar am meisten Applaus vom Publikum. Aus Sicht der Blau-Weissen ist zu hoffen, dass Weiler wie angekündigt auch den FCL mittelfristig an die Spitze führt. Derzeit steht Luzern mit 12 Punkten aus 10 Runden auf Platz 6 der Super League.