FC Aarau – Rapperswil-Jona, das war Spannung pur! Und ein Beweis dafür, dass im Fussball Lust und Frust, Freud und Leid nahe beieinander liegen. Nach 97 Minuten jubeln die Aarauer über den Einzug in die Barrage, Rapperswil-Jona muss in die Promotion League absteigen. Drei Erkenntnisse aus dem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel zwischen dem FCA und Rapperswil-Jona.