Das Wichtigste spielte sich innerhalb von drei Minuten ab. Der österreichische Offensivspieler Marko Arnautovic schoss in der 68. Minute einen Foulpenalty für Stoke hoch über das Tor. Der Penalty hätte das 1:1 bedeuten können. Kaum lief das Spiel wieder, traf Thomas Carroll für Swansea auf glückhafte Weise mit einem abgefälschten Weitschuss.

Das zwei Punkte vor Swansea auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegende Hull City konnte beim 2:0 gegen Watford auf den Rückhalt von Eldin Jakupovic zählen. Der Glarner Goalie hatte mehr zu tun als in anderen Spielen, denn nach 26 Minuten wurde Hulls Senegalese Baye Omar Niasse wegen eines groben Fouls mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Watford, bei dem Valon Behrami auf der Ersatzbank sitzen blieb, erspielte sich in Überzahl erwartungsgemäss etliche Chancen, die Tore aber erzielte in der zweiten Halbzeit Hull durch Lazar Markovic und Sam Clucas.

Resultate und Tabelle:

Hull City - Watford 2:0 (0:0). - 20'432 Zuschauer. - Tore: 62. Markovic 1:0. 72. Clucas 2:0. - Bemerkungen: Hull City mit Jakupovic. Watford ohne Behrami (Ersatz). 25. Rote Karte gegen Niasse (Hull City/Foul).

Swansea - Stoke City 2:0 (1:0). - 20'566 Zuschauer. - Tore: 10. Llorente 1:0. 70. Carroll 2:0. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri. 68. Arnautovic (Stoke City) schiesst Foulpenalty über das Tor.

West Ham United - Everton 0:0. - 54'000 Zuschauer. - Bemerkungen: West Ham United mit Edimilson Fernandes (verwarnt).

Bournemouth - Middlesbrough 4:0.

Am Sonntag: Burnley - Manchester United (15.15 Uhr). Liverpool - Crystal Palace (17.30 Uhr).

1. Chelsea 32/75 (65:27). 2. Tottenham Hotspur 32/71 (68:22). 3. Liverpool 33/66 (69:40). 4. Manchester City 32/64 (63:35). 5. Manchester United 31/60 (48:24). 6. Everton 34/58 (60:37). 7. Arsenal 31/57 (63:40). 8. West Bromwich Albion 33/44 (39:42). 9. Southampton 31/40 (37:40). 10. Watford 33/40 (37:54). 11. Stoke City 34/39 (37:50). 12. Bournemouth 34/38 (49:63). 13. West Ham United 34/38 (44:59). 14. Leicester City 32/37 (41:53). 15. Burnley 33/36 (33:47). 16. Crystal Palace 32/35 (44:52). 17. Hull City 34/33 (36:67). 18. Swansea City 34/31 (39:68). 19. Middlesbrough 33/24 (23:43). 20. Sunderland 32/21 (26:58).