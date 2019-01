Nach einem harzigen Start nach seinem Wechsel im Sommer von La Coruña in den Nordosten Englands fasst Fabian Schär in der Premier League immer besser Fuss. Beim 3:0 gegen Cardiff City avancierte der Innenverteidiger mit einer Doublette zum Matchwinner frü Newcastle.

Besonders sehenswert war der Führungstreffer in der 24. Minute, als Schär ein spektakuläres Solo hinlegte und den Ball souverän in die lange Ecke schlenzte. 40 Minuten nach seiner Torpremiere in der Premier League doppelte der Ostschweizer gleich nach. Nach einem Corner lenkte er den Ball mit dem Oberschenkel zum 2:0 über die Linie.

Ein Spektakel erlebten die gut 50'000 Zuschauer in Anfield in Liverpool, wo der Leader das von Roy Hodgson trainierte Crystal Palace 4:3 niederrang. Mohamed Salah avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner für die "Reds", Xherdan Shaqiri wurde erst gut eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Die Siegesserie von Manchester United unter Ole Gunnar Solskjaer hält weiter an. Gegen Brighton setzten sich die "Red Devils" 2:1 durch und feierten den sechsten Meisterschaftssieg in Folge.

Kurztelegramm und Tabelle

Liverpool - Crystal Palace 4:3 (0:1). - 53'171 Zuschauer. - Tore 34. Townsend 0:1. 47. Salah 1:1. 53. Firmino 2:1. 65. Tomkins 2:2. 75. Salah 3:2. 93. Mané 4:2. 95. Meyer 4:3. - Bemerkungen: Liverpool ab 72. mit Shaqiri, 89. Gelb-Rote Karte Milner (Liverpool/Foul).

Newcastle - Cardiff City 3:0 (1:0). - 49'864 Zuschauer. - Tore: 24. Schär 1:0. 63. Schär 2:0. 93. Perez 3:0. - Bemerkung: Newcastle mit Schär.

Manchester United - Brighton & Hove Albion 2:1 (2:0). - 74'532 Zuschauer. - Tore: 27. Pogba (Foulpenalty) 1:0. 42. Rashford 2:0. 72. Gross 2:1.

Rangliste: 1. Liverpool 23/60 (54:13). 2. Manchester City 22/53 (59:17). 3. Tottenham Hotspur 22/48 (46:22). 4. Chelsea 22/47 (40:17). 5. Manchester United 23/44 (46:33). 6. Arsenal 22/41 (46:32). 7. Watford 23/33 (32:32). 8. Wolverhampton 23/32 (27:31). 9. Leicester City 23/31 (29:29). 10. West Ham United 23/31 (30:34). 11. Everton 23/30 (34:33). 12. Bournemouth 23/30 (33:42). 13. Brighton & Hove Albion 23/26 (25:32). 14. Crystal Palace 23/22 (23:32). 15. Southampton 23/22 (25:40). 16. Burnley 23/22 (23:43). 17. Newcastle United 23/21 (19:31). 18. Cardiff City 23/19 (19:44). 19. Fulham 22/14 (20:49). 20. Huddersfield Town 22/11 (13:37).