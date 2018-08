Fabian Frei, so gut wie jetzt haben Sie seit Ihrer Rückkehr noch nie gespielt. Hat das nur damit zu tun, dass Sie endlich fix im zentralen Mittelfeld eingeplant sind?

Ja, weil das Gefühl einfach ein anderes ist. Natürlich habe ich auch in der Innenverteidigung mein Bestes gegeben. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hatte, Raphael Wicky habe mich dazu gezwungen, dann ist das nicht so. Es hat mir eingeleuchtet und es hat auch nicht immer nur schlecht funktioniert. Aber das zentrale Mittelfeld ist meine Position. Dort spiele ich seit Ewigkeiten, dort fühle ich mich daheim, da sind die Automatismen drin. Es macht mir im Moment sehr viel Spass auf dem Platz zu stehen. Das merkt man glaube ich auch. Und das ist schon auch aufgrund des Positionswechsels so. Aber natürlich auch aufgrund der Ergebnisse und der Leistungen, die wir zeigen und holen.

Sie haben gar zwei Tore in einer Woche geschossen, was eher ungewöhnlich ist für Sie. Sind sie endlich angekommen in Basel?

Natürlich stellen einen solche Dinge sehr zufrieden. Das letzte halbe Jahr war nicht einfach. Dass es jetzt so läuft ist eine - Genugtuung ist das falsche Wort - aber es geht in die Richtung. Ich kann mir selber beweisen, dass ich doch nicht so schlecht bin, wie alle gemeint haben. Es stand nie zur Debatte für mich, dass ich in der Mannschaft angekommen bin und mich integriert habe. Aber wenn dann halt einer erwartet, dass ich Torschützenkönig werde, dann hätte ich dem von Beginn an sagen können, dass das nicht passieren wird. Man muss nicht das Gefühl haben, dass Vali und ich im Winter zurückkommen und den Verein zum Titel schiessen und sofort alles wunderbar funktioniert. Da fehlt schon etwas die Geduld oder auch das Wissen, was wir beide erreicht haben in der Vergangenheit.

Wie meinen Sie das?

Es war nicht so - bei allem Respekt vor der Liga in Dubai - dass wir fünf Jahre in der Wüste gekickt haben. Wir haben nicht rumgeplämpert. Wir waren in Deutschland, haben tatsächlich auch dort trainiert und auch nicht vergessen, wie man Fussball spielt. Wenn es einem dann trotzdem nicht läuft, dann kann das verschiedene Gründe haben. Es kann ja sein, dass es einem privat nicht so gut läuft oder dass einer auf der falschen Position spielt. Da dann immer so viel hinein zu interpretieren ist nicht nötig. Ich verstehe, dass die Leute das tun, aber man sollte uns nicht abschreiben. Ich glaube, dass wir dieser Mannschaft noch sehr viel helfen können.