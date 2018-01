Sie habe also Ihre Erwartungen erfüllt?

Im Grossen und Ganzen ja. Jeder will fünf, sechs Spiele mehr machen. Auch das Tor hätte früher kommen können. Aber ich habe eine tolle Zeit erlebt, viele neue, tolle Menschen kennengelernt. Das hat für mich Priorität. Nicht, ob wir jetzt Sechster, Achter oder Zehnter wurden. Das ist doch am Ende egal. Im heutigen Fussball wird man zwar immer an Punkten und Statistiken gemessen, aber ich ticke das etwas anders. Ich bin ein Mensch und irgendwann ist meine Karriere fertig. Wenn ich dann 20 neue Freunde habe aus meiner Zeit im Fussball, ist das doch wunderbar. Wie viele Punkte ich geholt habe, weiss ich in fünf Jahren nicht mehr. Andere wollen das Maximum an Prämien raus holen, ich habe aber andere Werte.

Hätten Sie sich ohne ein Tor unvollendet gefühlt?

Ja, das ist so. Es stimmt, dass mich das echt genervt hat, dass da eine Null war. Mit einem Tor ist es einfach angenehmer. Und in seiner letzten Aktion in der Bundesliga ein Tor zu schiessen, das hat noch selten einer gemacht.

Wussten Sie da schon, dass es Ihre letzte Aktion sein wird?

Ich wusste, dass es möglich ist, aber definitiv war es da noch nicht. Mit Pipi hatte ich schon geredet aber ich wusste nicht wie bereit Mainz ist. Es hätte sein können, dass sie sagen sie brauchen mich. Das haben sie zwar auch gesagt, aber sie haben mich auch verstanden.

In Basel kommen Sie in ein Team, das funktioniert und dem es sportlich läuft. Wo sehen Sie Ihre Rolle? Im Winter zu einem Team zu stossen, ist bekanntlich auch nicht ganz einfach.

Sportlich kann ich überall spielen. Auch im Tor, wenn auch nicht gut (lacht). Nein im Ernst: Ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe mit Raphi (Wicky) geredet und weiss genau, was er von mir erwartet, egal, ob auf der Sechs, der Acht oder der Zehn. Ich will das tun, was ich gut kann. Ich will der Mannschaft helfen, viele Bälle haben, eine hohe Passquote und zwischendurch ein Tor erzielen. Auf welcher Position ist mir egal. Das ist am Ende sowieso nur Kreuz auf einem Stück Papier.

Ist das wirklich so?

Ja. Schlussendlich kannst du einem Serey Die nicht sagen, dass er auf der Sechs bleiben soll. Der rennt einfach umher. Und genau so wenig kann man von mir erwarten, dass ich auf dem ganzen Platz das Pressing auslöse. Mein Spielstil ändert sich nicht, wenn ich nun etwas offensiver oder defensiver spiele. Ich will einfach auf dem Platz sein. Wo auch immer.

Und das am liebsten in jedem Spiel.

Absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich besser werde, je mehr Spiele ich mache. Ich bin nicht der, der ein Wochenende Pause braucht, das bringt mich aus dem Rhythmus. Ich stehe am liebsten jeden dritten Tag auf dem Platz.

Wo sehen Sie sich neben dem Platz?

Ich will ein Leader sein. Das sage ich nicht nur, sondern ich will wirklich vorne weg laufen. Ich will den Jungen zeigen, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet, diszipliniert und stets freundlich ist. Spass gehört natürlich auch immer dazu. Wo ich mich dann genau einfinde, wie schwer oder einfach das wird, werden wir sehen. Ich glaube aber, ohne mich zu etwas Besonderem zu machen, dass ich nicht der allerschwierigste Typ und einfach zu integrieren bin. Ich kann mich auch gut unterordnen. Ich war früher einfach froh, mit Pipi und Beni (Huggel) zwei zu haben, zu denen ich immer gehen konnte und die es gut mir meinten. So will ich auch sein.

Ist das der Unterschied zum Fabian, der vor zweieinhalb Jahren gegangen ist?

Auch ja. Vorher war ich der Fabi, der fast immer in Basel gewesen ist und dort einen guten Job gemacht hat. Jetzt bin ich der, der in der Bundesliga gespielt hat, Erfahrungen aufweisen kann und dort bestanden hat. Daher glaube ich schon auch, dass dies den Jungen einen anderen Eindruck vermittelt als vorher.