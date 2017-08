Der Neuenburger Verteidiger kam in den Sechzigerjahren zu 42 Einsätzen mit der Nationalmannschaft. Auch an den Weltmeisterschaften 1962 in Chile und 1966 in England gehörte er zum Team.

Tacchella spielte auf Klubebene von 1960 bis Ende 1969 für Lausanne-Sports. Er gewann mit den Waadtländern 1965 den Titel und wurde zweimal Cupsieger (1962 und 1964). Seine Karriere beendete Tacchella 1971 in der Nationalliga B bei Neuchâtel Xamax.