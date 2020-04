Ex-Fussballstar Cantona spielt in Dramaserie eine Hauptrolle

Millionen Fussballfans kennen Eric Cantona noch aus den 1990er-Jahren als Superstar von Manchester United. Der 53 Jahre alte Franzose ist heute ein renommierter Schauspieler. In der neuen TV-Serie "Aus der Spur" habe er eine Rolle gefunden, die zu ihm passe wie keine andere, sagte Cantona der Nachrichtenagentur dpa.

In der neuen Serie, die am Donnerstag auf Arte anläuft, spielt er einen seit Jahren arbeitslosen ehemaligen Personalchef, dessen Aggressivität und Gewaltpotenzial gegen die Strukturen von Tag zu Tag wachsen. Er habe viele intensive, emotionale Phasen durchlaufen müssen. Das sei seine beste Rolle gewesen, so Cantona. Sie habe ihm auch deshalb gut gefallen, weil der Hauptdarsteller allein gegen das unmenschliche System ankämpfe, von dem man sage, dass es nicht zu ändern sei. Die Arte-Serie ist bis zum 16. Mai auch online abrufbar.

Cantona hat nach seiner Fussball-Karriere in mehr als 20 Filmen mitgespielt. 1995 sorgte er mit einem Kung-Fu-Tritt gegen einen Zuschauer für Aufsehen, der ihn zuvor angepöbelt hatte. Nach den 2010 weltweit entstandenen Protestbewegungen gegen die Finanz- und Wirtschaftswelt rief er zum Sturm gegen die Banken auf und schlug vor, dass Millionen gleichzeitig massenhaft ihr Geld abheben sollten.