«Matí, mein Freund, was ist los? Ist das wirklich wahr?», ruft einer der Fans, die kurz vor 19 Uhr in den Presseraum strömen. Sie können nicht fassen, was an diesem Sonntag geschieht. Matías Delgado, Captain des FC Basel, hört auf?

Ja. Denn er kann, er will nicht mehr. Obwohl Delgado seinen Vertrag erst im Februar um ein Jahr verlängert hat, musste er sich eingestehen, dass die Motivation nicht mehr da ist. Und so sitzt er nach diesem 3:1-Sieg im Spiel gegen Luzern, dem er aus privaten Gründen fernblieb, wie es vonseiten des FCB zuerst hiess, zusammen mit Sportchef Marco Streller und Trainer Raphael Wicky vor der Presse und erklärt sich.