«Wir stehen dem Videobeweis grundsätzlich positiv gegenüber, sehen aber auch den Bedarf, dass die Liga viel Vorarbeit leisten muss, damit die Umsetzung dann auch gut klappt. Es darf nicht sein, dass der Videobeweis mehr Verwirrung als Klarheit bringt. Das war zuletzt in Deutschland der Fall.»

«Der FC Basel sieht neuen Technologien, die die Arbeit der Unparteiischen unterstützen und den Spielfluss so wenig wie möglich unterbrechen, grundsätzlich positiv entgegen. Diese – in diesem Fall der Videobeweis – brauchen jedoch klare Richtlinien, die keine Zweifel über deren Anwendung offen lassen.»

«Der Videobeweis muss so schnell wie möglich eingeführt werden. In der heutigen Zeit mit den elektronischen Möglichkeiten muss es machbar sein, diese Kontrolle einzusetzen. Damit kann der Verfälschung des Wettbewerbs durch Fehlentscheidungen entgegengesteuert werden.»

«Wie auch immer am Ende der Entscheid gefällt werden wird, wir als Verein werden diesen entsprechend mittragen. Wichtig ist das die Entscheidung mit den richtigen Grundlagen getroffen wird, um anschliessend keine Diskussion entstehen zu lassen. Dies wäre sicher nicht förderlich.»

Matthias Hüppi (Präsident FC St. Gallen)

«Jede Änderung, die den Fussball fairer macht, finde ich sinnvoll. An der WM hat der Videobeweis recht gut funktioniert, in Deutschland aber löst er immer wieder Polemiken aus. Führt man den Videobeweis in der Schweiz ein, muss er sofort funktionieren. Er muss Klarheit schaffen und darf keine Verwirrung stiften. Wenn er neue Diskussionen auslöst, bringt es nichts. Der Videoassistent entlastet den Schiedsrichter, der Ref auf dem Platz muss sich zu hundert Prozent auf ihn verlassen können.

Natürlich ist es ein ambitiöses Ziel, die Änderung schon auf die nächste Saison vorzusehen. Es braucht eine Testphase, es braucht die Technik, es braucht geschultes Personal. Ich glaube nicht, dass dem Fussball etwas genommen wird, wenn es nur noch eine Wahrheit gibt und man hinterher über strittige Situationen nicht mehr diskutieren kann. Als Direktinvolvierten regt es einen auf, wenn in der 94. Minute ein eigentlich reguläres Siegestor nicht anerkannt wird. Dann sieht man das Ganze nicht mehr gar so romantisch.»