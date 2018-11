Vladimir Petkovic setzt in seinem Aufgebot für das Länderspiel gegen Katar vom kommenden Mittwoch in Luzern und die Nations-League-Partie gegen Belgien am 18. November in Lugano weitestgehend auf bewährte Kräfte. Im Vergleich zu den Auswärtsspielen im Oktober gegen Belgien (1:2) und Island (2:1) wieder dabei sind Roman Bürki, Breel Embolo, Kevin Mbabu und Stephan Lichtsteiner.

Ebenfalls im Aufgebot steht Fabian Schär, der gegen Belgien gesperrt ist. Dafür fehlen David von Ballmoos, Florent Hadergjonaj und Renato Steffen. Noch immer verletzt sind Johan Djourou und Admir Mehmedi.

Die Länderspiel-Woche startet am Montagnachmittag mit einem öffentlichen Training in Lugano.

Aufgebot für das Länderspiel gegen Katar (Mittwoch, 14. November, 19.00 Uhr, Lugano) und das Nations-League-Spiel gegen Belgien (Sonntag, 18. November, 20.45 Uhr, Luzern).

Tor: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito* (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Timm Klose (Norwich City), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach), Stephan Lichtsteiner (Arsenal), Kevin Mbabu (Young Boys), François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Newcastle United).

Mittelfeld/Sturm: Albian Ajeti (Basel), Breel Embolo (Schalke), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim).

Auf Abruf: Eray Cömert* (Basel), Fabian Frei (Basel), Florent Hadergjonaj* (Huddersfield Town), Gregor Kobel* (Hoffenheim), Léo Lacroix* (Hamburger SV), Dimitri Oberlin* (Basel), Jonas Omlin* (Basel), Renato Steffen (Wolfsburg), David von Ballmoos* (Young Boys), Silvan Widmer (Basel).

* = Spieler noch ohne Länderspiel-Einsatz.